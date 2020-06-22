Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtay'dan "emsal" karar: Yenisiyle değiştirilecek

Antalya'da yaşayan Yaser Bayar, 2013 yılının Temmuz ayında bir otomotiv firmasından sıfır otomobil satın aldı. Ancak otomobilde motor ve şanzıman arızası çıktı. Hemen firmaya geri

götürdü. Firma ise otomobilin, motorunun değiştirilmesini teklif etti. Teklifi reddeden Yaser Bayar, otomobilin ayıplı olduğunu ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiği yönünde talep formu doldurdu. Bu talebi de otomotiv firması geri çevirdi. Bayar, konuyu Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, gelen bilirkişi raporu doğrultusunda, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI YERİNDE BULDU

Otomotiv firması, karara itiraz ett. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülen davada da Bayar haklı bulundu. Firma bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay, kararı, Bayar lehine onadı. Yargıtay kararında, "Aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın davalı satıcıya teslimine, aynı marka ve modeldeki ayıpsız bir araç ile değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

OTOMOBİL YERİNE PARASINI ALDI

Yaser Bayar, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından aynı firmadan otomobil almayacağını belirterek, otomobilin değeri tutarındaki parayı, aldı. Yaser Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı. Beş yılın sonunda haklı bulunduk. Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu. Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler" dedi.