22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtay'dan "emsal" karar: Yenisiyle değiştirilecek

Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtay'dan "emsal" karar: Yenisiyle değiştirilecek

’da isimli vatandaş, bir otomobil firmasından 7 yıl önce aldığı otomobilde, ve arızası çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ticaret mahkemesinin 'ayıplı malın yenisiyle değiştirilmesi' yönündeki kararını, onadı.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
EMSAL KARAR! SIFIR DİYE ALMIŞTI...

'da yaşayan , 2013 yılının Temmuz ayında bir firmasından otomobil satın aldı. Ancak otomobilde ve arızası çıktı. Hemen firmaya geri

götürdü. Firma ise otomobilin, motorunun değiştirilmesini teklif etti. Teklifi reddeden Yaser Bayar, otomobilin ayıplı olduğunu ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiği yönünde talep formu doldurdu. Bu talebi de otomotiv firması geri çevirdi. Bayar, konuyu Antalya 3. 'ne taşıdı. Mahkeme, gelen bilirkişi raporu doğrultusunda, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI YERİNDE BULDU

Otomotiv firması, karara itiraz ett. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülen davada da Bayar haklı bulundu. Firma bu kez 'a başvurdu. Yargıtay, kararı, Bayar lehine onadı. Yargıtay kararında, "Aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın davalı satıcıya teslimine, aynı marka ve modeldeki ayıpsız bir araç ile değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

OTOMOBİL YERİNE PARASINI ALDI

Yaser Bayar, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından aynı firmadan otomobil almayacağını belirterek, otomobilin değeri tutarındaki parayı, aldı. Yaser Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı. Beş yılın sonunda haklı bulunduk. Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu. Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler" dedi.

2. el araba alacaklar dikkat! Araç kilometresini düşüren 3 kişiye “Sayaç” operasyonu 2. EL ARABA ALACAKLAR DİKKAT! ARAÇ KİLOMETRESİNİ DÜŞÜREN 3 KİŞİYE “SAYAÇ” OPERASYONU

DİĞER OTOMOBİL HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA