Son dakika: Otomobil satışları sert düştü! AB ekonomisinde şok... | Volkswagen, Renault...
Son dakika haberi.. Korona virüs (COVID-19) ile AB'de ekonomik sarsıntı sürüyor. Otomobil piyasalarını da derinden vuran corona virüs Avrupa Birliği'ni resmen şoka uğratmış vaziyette... Kabusu yaşayan AB otomobil pazarında toplam satışlar,Kovid-19 tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52,3 azaldı.
PİYASALAR BÜYÜK ŞOKTA!
AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 72,7, Fransa'da yüzde 50,3, İtalya'da yüzde 49,6 ve Almanya'da yüzde 49,5 azaldı.
Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mayıs 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.
AB OTOMOBİL PİYASASINDA DON DURUM NE?
AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 168 bin 148, İtalya'da 99 bin 711, Fransa'da 96 bin 310, Belçika'da 34 bin 752 ve İspanya'da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.
Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile Volkswagen VW Grubu gerçekleştirdi.
VOLKSWAGEN, RENAULT...
AB'deki yeni araçlarda Volkswagen VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı.
Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.
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