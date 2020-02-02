Toyota, dünya genelinde otomobil satışlarındaki liderliğini sürdürdü! Corolla yine başı çekti...
Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu. Toyota'nın satış başarısında başı çeken model yine Corolla oldu.Toyota açıklamasına göre, şirket, dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.
Satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artıran Toyota, sektördeki gücünü ortaya koydu. Toyota'nın bu başarısında, yeni modelleriyle birlikte genişleyen ürün gamı ve hibrit modelleri etkisini gösterdi. Toyota, ilk 7 marka arasında önceki yıla oranla satışlarını artıran tek marka olarak dikkati çekti.
SATIŞ BAŞARISINDA BAŞI ÇEKEN MODEL YİNE TOYOTA COROLLA OLDU
Açıklamaya göre, Toyota'nın satış başarısında başı çeken model yine Corolla oldu. Dünyanın en çok tercih edilen modeli olarak rakiplerinden ayrılan Üretildiği 1966 yılından bu yana toplamda 46 milyon satışı aşan Corolla, 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 4,1 artış göstererek 1 milyon 236 bin 380 adet satıldı.
Corolla, hibrit versiyonunun da büyük katkısıyla Türkiye'de de 19 bin 146 adetlik satış gerçekleştirdi. Türkiye'de Corolla satışları aynı zamanda Toyota'nın 2019 binek otomobil satışlarının yüzde 82'sini oluşturdu. Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER OTOMOBİL HABERLERİ
- 2020 Seat Leon tanıtıldı! Özellikleri ve tasarımı mest etti...
- Yeni Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı...
- Hurdalıktaki araçları servete dönüştürdü!
- Kartal SLX arabayı öyle bir şeye çevirdi ki...
- 42 bin TL'ye SUV! İşte en ucuz SUV araçlar listesi...
- Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama...
- Otomobil alacaklar dikkat! İşte en çok satılan sıfır ve ikinci el arabalar...
- Sakın bu listeye bakmadan araba almayın
- Toyota Çin'deki fabrikasını kapatacak
- Türkiye fiyatı açıklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?
- Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
- Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?
- Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?
- Ömer Dönmez kimdir? "Ömercik" hayatını kaybetti! Ömer Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! | ATV
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
- Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?
- A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!