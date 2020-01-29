Toyota Çin'deki fabrikasını bir süre kapalı tutacak
Corona Virüsü'nden ölümler devam ederken gözler Çin'e çevrildi. Sağlık personelleri ülke çapında seferber olmasına rağmen, iş sektörünü korku sardı. Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacağını duyurdu.
Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.
Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtti.
Toyota üretimi durdurma kararını alan ilk şirket değil. Vuhan'da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.
Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 132, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 57 kişiye yükseldi.
Birleşik Krallık'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, British Airways bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.
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