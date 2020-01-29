29 Ocak 2020, Çarşamba
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Toyota Çin'deki fabrikasını bir süre kapalı tutacak

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 29.01.2020
TOYOTA ÇİN'DEKİ FABRİKASINI KAPATACAK

Corona Virüsü'nden ölümler devam ederken gözler Çin'e çevrildi. Sağlık personelleri ülke çapında seferber olmasına rağmen, iş sektörünü korku sardı. bugün yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

bugün yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

Toyota üretimi durdurma kararını alan ilk şirket değil. Vuhan'da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.

Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 132, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 57 kişiye yükseldi.

Birleşik Krallık'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, British Airways bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

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