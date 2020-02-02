02 Şubat 2020, Pazar
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Türkiye otomotiv pazarında 22 Avrupa ülkesini geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINDA 22 AVRUPA ÜLKESİNİ GEÇTİ

Avrupa'da en fazla otomobil satan dokuzuncu ülke olan , pazarındaki daralışa rağmen ülkesini geride bıraktı.

Avrupa'da en fazla otomobil satan dokuzuncu ülke olan , pazarındaki daralışa rağmen ülkesini geride bıraktı.

Mercedes, BMW, ve bu firmaların bünyelerindeki diğer önemli markalara sahip , geçen yıl Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye hariç tutulduğunda 30 ülkenin bulunduğu listenin son beşlisi , Estonya, , Rum kesimi ve İzlanda oldu.

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