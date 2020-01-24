Yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı açıklandı! 2020 Peugeot 2008 özellikleri neler?
Otomobil severlerin merakla beklediği 2020 model yeni Peugeot SUV 2008, Türkiye fiyatı açıklandı. 29 Ocak itibarıyla Peugeot Yetkili Satıcıları'nda yerini alacak olan yeni Peugeot SUV 2008, 148 bin 500 TL ile 229 bin 500 TL arasında değişen lansman fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki, 2020 Peugeot 2008’in özellikleri neler? 2020 Peugeot 2008’in motor ve donanım özellikleri neler olacak? İşte ayrıntılar…Peugeot açıklamasına göre, önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1,2 milyon adet satış gerçekleştirilen Peugeot SUV 2008 daha güçlü ve öne çıkan tasarımı ile Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Yeni SUV 2008, "Unboring the Future" sloganıyla sürüş keyfi odağını devam ettiren Peugeot'nun ultra modern bir yorumu olarak tüketiciler ile buluşuyor. Yeni SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken güçlü ve özgün tasarımı ile dikkati çekiyor.
29 Ocak itibarıyla Peugeot Yetkili Satıcıları'nda yerini alacak olan yeni Peugeot SUV 2008, 148 bin 500 TL ile 229 bin 500 TL arasında değişen lansman fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini barındıran yeni SUV 2008, Peugeot markasının sahip olduğu bilgi birikim ve deneyimini bünyesinde bulundururken, yeni nesil Peugeot i-Cockpit 3D ile fark oluşturacak. Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan yeni SUV 2008'in benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak
Peugeot SUV tarihinde tamamen yeni bir sayfa açmayı hedefleyen SUV 2008 bir yandan özgün bir tasarım ortaya koyarken, diğer yandan markanın SUV modelleriyle uyumlu bir görünüm sergiliyor.
DIŞ VE İÇ TASARIMDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Marka aidiyetine vurgu yapan ön ızgarayla birlikte, özenle tasarlanmış motor kaputu ve LED gündüz farları da yine marka tasarım kodlarına gönderme yapan detaylar olarak dikkati çekiyor. Profilden bakıldığında alışılmışın dışında çizgiler kadar farklı üçgen formlar da fark edilirken, hacimli çamurluk bölgeleri güçlü bir görünüm sergiliyor. Önden başlayarak arkaya doğru devam eden çizgiler bagaj kapağında son buluyor.
Arkaya doğru genişleyen omuz çizgisi kadar stop lambalarının arasını birleştiren siyah şerit ve PureTech 130 motor seçeneğinde tampona entegre çift egzoz çıkışı gibi detaylar güçlü bir görünüm sunuyor. Yine arkadan bakıldığında aslan pençesi tasarımlı üç şeritli LED stop lambaları da marka aidiyetine vurgu yapıyor. Bu marka imzası tüm versiyonlarda standart olarak bulunuyor.
Yeni SUV 2008'de, var olan standart renkler dışında sunulan Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi ve Fusion Turuncu gibi gövde renkleriyle daha çekici ve daha çarpıcı bir dış görünüm elde ediliyor. GT Line versiyonunda sunulan Black Diamond siyah tavan, cam direkleri ve C sütunu kaplamaları şık ve kaliteli bir görünümü beraberinde getiriyor.
Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da renkler kadar kullanılan malzemeler de titizlikle seçilirken, kapı döşemelerinde Active donanım seviyesinde turuncu, Allure donanım seviyesinde mavi dekoratif süslemeler bulunuyor.
EN GÜNCEL EURO 6 NORMUNU KARŞILAYAN BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR
Yeni Peugeot SUV 2008'de kullanıma sunulan motorlar en güncel Euro 6 emisyon normlarını karşılamak üzere; Start&Stop ve partikül filtresi de dahil olmak üzere birçok teknolojik ekipmanla donatılıyor. Motorla kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile motorların performans, konfor ve verimlilik seviyesi daha da artırılıyor.
Mart ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanan üç silindirli 1,2 litre hacimli turbo benzinli ve Euro 6d normuna uygun PureTech 130 S&S, 6 ileri manuel veya EAT8 8 ileri otomatik vites kutusu ile sunuluyor. Dizel cephesinde ise her biri dört silindirli 1,5 litre hacimli turbo dizel ve Euro 6d normuna uygun iki farklı seçenek imkanı tanınıyor. BlueHDI 100 S&S 6 ileri manuel, BlueHDI 130 S&S ise EAT8 8 ileri otomatik vites kutusu ile tercih edilebilecek.
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