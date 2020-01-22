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Toyota'da şok! Milyonlarca araç hatalı çıktı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
OTOMOTİV DEVİNDE ŞOK! MİLYONLARCA ARAÇ HATALI ÇIKTI

Motor, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

devi 'nın, Kuzey Amerika'da kullanılan 3.4 milyon aracı geri çağıracağı açıklandı. Potansiyel olarak arızalı hava yastığına sahip olma ihtimali bulunan araçları kapsayacak olan geri çağırma kararının, 2011-2019 yılları arasında satılan Corolla ve 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon modellerini içerdiği belirtildi.

DİĞER MARKALAR DA ETKİLENEBİLİR

Söz konusu hava yastığı kusurunun, bir Alman şirketinin sahip olduğu ABD merkezli parça sağlayıcısından kaynaklandığı öğrenildi. Markanın ürünlerini kullanan Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin de geri çağırma kararı alabileceği ifade edilirken, toplamda 12.3 milyon aracın, geri çağırma kararlarından etkilenebileceği belirtiliyor.

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