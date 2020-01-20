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Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! "Yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz"

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NDEN YENİ VİDEO!

Büyük bir çalışmanın ürünü olan otomobil projesinin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınlandı.

'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi Başkan 'ın önderliğinde tüm dünyaya duyruldu.

Büyük bir merakla takip edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () yürüttüğü projesinin yeni detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! Yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NDEN YENİ VİDEO! "YOLCULUKLARIN YORGUNLUĞUNU HAFİFLETECEKSİNİZ"

TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınlandı. Yapılan açıklamada, ''İnternet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.'' ifadeleri yer aldı.

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