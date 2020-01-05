TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı! İsme özel hediye
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye'nin otomobiline yoğun ilgi devam ediyor. Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz.
Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!
Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."
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