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Ferrari'nin 812 GTS'i tam bir hız canavarı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.11.2019
FERRARİ'NİN 812 GTS'İ TAM BİR HIZ CANAVARI

, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 'i tanıttı. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoru bulunan 812 GTS, 340 km/s'lik maksimum hıza sahip.

Ferrari, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 'i tanıttı. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoru bulunan 812 GTS, 340 km/s'lik maksimum hıza sahip. 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasını ise 8.3 saniyede tamamlıyor. Aracın tavanı 14 saniyede açılıyor. Tavan sistemi kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgar kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor.

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