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İki otomotiv devi birleşiyor! Fiat Chrysler ve PSA birleşme görüşmelerini teyit ettiler

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 30.10.2019
İKİ OTOMOTİV DEVİ BİRLEŞİYOR...

ile Peugeot ile Citroen markalarının sahibi , otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen gruplardan birini oluşturmak üzere birleşme görüşmeleri yürüttüklerini teyit ettiler.

The Telegraph'ın haberine göre, ve birleşme görüşmelerinin sonucunda, yaklaşık 50 milyar dolar büyüklükte bir şirket oluşturmayı hedefliyor.

Habere göre, konuya yakın bir diğer kaynak PSA denetim kurulunun birleşmeyi ele almak üzere bugün toplanacağını söyledi.

Şirketlerin konuyu teyit etmelerinden önce, The Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu habere göre, birleşme görüşmelerinde, PSA'nın Yönetim Kurulu Çarşamba günü toplanarak Fiat ile potansiyel birleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.

Fiat Chrysler bu yıl daha önce Renault'ya birleşme teklifinde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.

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