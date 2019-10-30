İki otomotiv devi birleşiyor! Fiat Chrysler ve PSA birleşme görüşmelerini teyit ettiler
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Fiat Chrysler ile Peugeot ile Citroen markalarının sahibi PSA, otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen gruplardan birini oluşturmak üzere birleşme görüşmeleri yürüttüklerini teyit ettiler.The Telegraph'ın haberine göre, Fiat ve PSA birleşme görüşmelerinin sonucunda, yaklaşık 50 milyar dolar büyüklükte bir şirket oluşturmayı hedefliyor.
Habere göre, konuya yakın bir diğer kaynak PSA denetim kurulunun birleşmeyi ele almak üzere bugün toplanacağını söyledi.
Şirketlerin konuyu teyit etmelerinden önce, The Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu habere göre, birleşme görüşmelerinde, PSA'nın Yönetim Kurulu Çarşamba günü toplanarak Fiat Chrysler ile potansiyel birleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.
Fiat Chrysler bu yıl daha önce Renault'ya birleşme teklifinde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.
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