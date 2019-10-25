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2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı! İşte Volkswagen Golf hakkında tüm ayrıntılar...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 25.10.2019
İŞTE KARŞINIZDA YENİ GOLF

sevilen modeli yeni 'ü tanıttı. (Mk8) hatchback model, yepyeni motorlara ve fazlaca teknolojik güncellemeye sahip. Wolfsburg'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıkan Golf 8, yeni tasarımı ve teknolojileriyle yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak. İşte 2020 hakkında ayrıntılar ve otomobilden kareler…

Uzun süredir sızdırılan fotoğraflarıyla gündeme gelen 2020 Volkswagen Golf (Mk8) resmen tanıtıldı. Wolfsburg'da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan çıkan Volkswagen Golf 8, yeni tasarımı ve teknolojileriyle geliyor.

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