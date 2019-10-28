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Passat ve Superb’ye Türkiye imzası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
PASSAT VE SUPERB’YE TÜRKİYE İMZASI

Genel Müdürü Zafer Başar, 'in tesisinde üretilmesi beklenen ve modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Aramızda hoş bir yarış olacak. İddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, 'in tesisinde üretilmesi beklenen ve modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Aramızda hoş bir yarış olacak. İddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

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