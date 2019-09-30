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100 bininci Ghibli üretildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019
100 BİNİNCİ GHİBLİ ÜRETİLDİ

İtalyan üreticisi Maserati, Avv. 'nda ürettiği 'nin 100 binincisini banttan indirdi. Üretilen 100 bininci Ghibli, gövde rengine ve siyah deri iç mekan ile donanım seviyesine sahip bir Ghibli S oldu. Ghibli, 2013'te dünya pazarları ile buluşmuştu. 100 km hıza 4.7 saniyede ulaşan otomobil, 286 km maksimum hıza erişiyor.

İtalyan üreticisi Maserati, Avv. 'nda ürettiği Ghibli'nin 100 binincisini banttan indirdi. Üretilen 100 bininci , gövde rengine ve siyah deri iç mekan ile donanım seviyesine sahip bir Ghibli S Q4 oldu. Ghibli, 2013'te dünya pazarları ile buluşmuştu. 100 km hıza 4.7 saniyede ulaşan otomobil, 286 km maksimum hıza erişiyor.

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