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2020 yeni Volkswagen Golf station wagon seçeneği ile geliyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 26.09.2019
VOLKSWAGEN BU SEÇENEĞİ DE SUNACAK...

Alman otomotiv firması , sevilen modeli 'ün station wagon versiyonları olan ve adlı modellerinin, otomobilin yeni jenerasyonunda da 'da satışa sunulacağını duyurdu.

Volkswagen, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan 8.jenerasyon Golf'ün tanıtımının üzerinden biraz zaman geçtikten sonra bu versiyonların da tanıtılacaklarını belirtti.

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