2020 yeni Volkswagen Golf station wagon seçeneği ile geliyor

Alman otomotiv firması Volkswagen, sevilen modeli Golf'ün station wagon versiyonları olan SportWagen ve Alltrack adlı modellerinin, otomobilin yeni jenerasyonunda da Avrupa'da satışa sunulacağını duyurdu.

Volkswagen, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan 8.jenerasyon Golf'ün tanıtımının üzerinden biraz zaman geçtikten sonra bu versiyonların da tanıtılacaklarını belirtti.