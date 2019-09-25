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Toyota Land Cruiser'dan büyük başarı! 10 milyonu aştı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 25.09.2019
RAKAM 10 MİLYONU AŞTI

Japon otomotiv markası 'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı. Öte yandan Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser, bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota "Jeep BJ" ismine sahip olan Land Cruiser'ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor.

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