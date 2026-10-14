Bazı kadrolar için büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışma deneyimi de aranıyor. Adayların, başvuracakları pozisyonun ilan metninde yer alan özel şartlarını ve istenen belgeleri ayrıca incelemesi gerekiyor.

İlan kapsamında özellikle şu alanlardaki bilgi ve deneyimler öne çıkıyor:

Genel şartların yanı sıra her pozisyon için ayrı mesleki yeterlilikler belirlendi. Adayların başvurdukları kadroya göre ilgili bilişim alanında eğitim, deneyim ve teknik bilgi şartlarını karşılaması gerekiyor.

Bazı pozisyonlarda büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışma deneyimi ve teknik yeterlilik şartı aranıyor. (A Haber)

Sınav komisyonunun gerekli görmesi halinde sözlü sınava ek olarak uygulamalı veya yazılı sınav da yapılabilecek. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgileri, deneyimleri ve başvurdukları pozisyona uygunlukları değerlendirilecek.

Başvurusu kabul edilen adayların değerlendirilmesinde 2026 KPSS B Grubu puanının yüzde 70'i, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanının ise yüzde 30'u esas alınacak. İlanda belirtilen değerlendirme koşullarına göre sıralama yapılacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

TSE, gerekli görmesi halinde sözlü sınava ek olarak uygulamalı veya yazılı sınav da gerçekleştirebilecek. (AA)

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. (AA)

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Başarılı adaylar, ilgili pozisyon için aldıkları puanlara göre sıralanacak. Bu sıralama doğrultusunda asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Atanmaya hak kazananların, kendilerine yapılan tebligatın ardından ilan edilen süre içinde sözleşme işlemlerini tamamlamaları ve gerekli belgelerle TSE'ye başvurmaları gerekecek.