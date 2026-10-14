TSE 17 bilişim personeli alacak: Başvurular 15 Ekim'de başlıyor
Türk Standardları Enstitüsü, uzmanlık alanlarında görev yapmak üzere 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 15-25 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilecek; sözlü sınava çağrılacak isimler Kariyer Kapısı’ndan duyurulacak.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bilişim alanında çalışmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kurum, farklı uzmanlık alanlarında toplam 17 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 15 Ekim'de başlayacak ve 25 Ekim 2026'da sona erecek.
TSE HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?
TSE'nin ilanında sistem yönetimi, veri tabanı, yazılım geliştirme ile ağ ve güvenlik alanlarında görev yapacak personel kadrolarına yer verildi. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:
BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE VE NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar, 15-25 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru adresi, TSE-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu olacak.
Başvuru yapmak isteyenlerin Kariyer Kapısı üzerinden sisteme giriş yapması gerekiyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla kadroya yapılan başvurular kabul edilmeyecek.