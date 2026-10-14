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TSE 17 bilişim personeli alacak: Başvurular 15 Ekim'de başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TSE 17 bilişim personeli alacak: Başvurular 15 Ekim'de başlıyor

Türk Standardları Enstitüsü, uzmanlık alanlarında görev yapmak üzere 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 15-25 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilecek; sözlü sınava çağrılacak isimler Kariyer Kapısı’ndan duyurulacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bilişim alanında çalışmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kurum, farklı uzmanlık alanlarında toplam 17 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 15 Ekim'de başlayacak ve 25 Ekim 2026'da sona erecek.

TSE'nin 17 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 15-25 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. (A Haber Grafik Ekibi)TSE'nin 17 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 15-25 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. (A Haber Grafik Ekibi)

TSE HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

TSE'nin ilanında sistem yönetimi, veri tabanı, yazılım geliştirme ile ağ ve güvenlik alanlarında görev yapacak personel kadrolarına yer verildi. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:

Pozisyon
Kontenjan
Kıdemli Sistem Uzmanı
4
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı
1
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)
3
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java / İş Süreçleri)
1
Sistem Uzmanı
2
Ağ ve Güvenlik Uzmanı
2
Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)
4
Toplam
17

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak tamamlayabilecek. (A Haber Foto Arşivi)Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak tamamlayabilecek. (A Haber Foto Arşivi)

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, 15-25 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru adresi, TSE-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu olacak.

Başvuru yapmak isteyenlerin Kariyer Kapısı üzerinden sisteme giriş yapması gerekiyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla kadroya yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Bazı pozisyonlarda büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışma deneyimi ve teknik yeterlilik şartı aranıyor. (A Haber)Bazı pozisyonlarda büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışma deneyimi ve teknik yeterlilik şartı aranıyor. (A Haber)

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Genel şartların yanı sıra her pozisyon için ayrı mesleki yeterlilikler belirlendi. Adayların başvurdukları kadroya göre ilgili bilişim alanında eğitim, deneyim ve teknik bilgi şartlarını karşılaması gerekiyor.

İlan kapsamında özellikle şu alanlardaki bilgi ve deneyimler öne çıkıyor:

  • Sistem uzmanlığı: Windows ve Linux sunucuları, sanallaştırma, sistem yönetimi ve yedekleme.
  • Veri tabanı uzmanlığı: SQL, veri tabanı yönetimi, performans iyileştirme ve veri güvenliği.
  • Yazılım geliştirme: .NET, Java, web teknolojileri, uygulama mimarisi ve yazılım testleri.
  • Ağ ve güvenlik: Ağ yönetimi, güvenlik duvarları, sızma testleri ve güvenlik sistemleri.

Bazı kadrolar için büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışma deneyimi de aranıyor. Adayların, başvuracakları pozisyonun ilan metninde yer alan özel şartlarını ve istenen belgeleri ayrıca incelemesi gerekiyor.

TSE, gerekli görmesi halinde sözlü sınava ek olarak uygulamalı veya yazılı sınav da gerçekleştirebilecek. (AA)TSE, gerekli görmesi halinde sözlü sınava ek olarak uygulamalı veya yazılı sınav da gerçekleştirebilecek. (AA)

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurusu kabul edilen adayların değerlendirilmesinde 2026 KPSS B Grubu puanının yüzde 70'i, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanının ise yüzde 30'u esas alınacak. İlanda belirtilen değerlendirme koşullarına göre sıralama yapılacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

Sınav komisyonunun gerekli görmesi halinde sözlü sınava ek olarak uygulamalı veya yazılı sınav da yapılabilecek. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgileri, deneyimleri ve başvurdukları pozisyona uygunlukları değerlendirilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. (AA)Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. (AA)

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Başarılı adaylar, ilgili pozisyon için aldıkları puanlara göre sıralanacak. Bu sıralama doğrultusunda asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Atanmaya hak kazananların, kendilerine yapılan tebligatın ardından ilan edilen süre içinde sözleşme işlemlerini tamamlamaları ve gerekli belgelerle TSE'ye başvurmaları gerekecek.

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