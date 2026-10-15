Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 50 sürekli işçi alımı için düzenlediği kura çekimi başladı. İŞKUR üzerinden 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan alım sürecinde, adayların gözü şimdi sonuç listesine çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle işe alınacak asıl adaylar ve yedek isimler belirlenecek.

İsim listesinin yayımlanmasının ardından adayların ilgili duyuruyu açarak asıl ve yedek listelerini kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçlara ilişkin doğrulanmış bilgi için resmi kurum açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.

Bu nedenle adayların çekilişin tamamlanmasını ve noter onayının ardından yapılacak duyuruyu beklemesi gerekiyor. İsim listesi yayımlandığında sonuçlar KGM'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebilecek.

KGM'nin 50 işçi alımında ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecek. (A Haber)

KGM KURA SONUÇLARINDA ASIL VE YEDEK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

50 sürekli işçi alımında yerleştirme, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleştiriliyor. İlgili yönetmelik hükümleri kapsamında öncelikli adaylar da sürece dahil ediliyor. KGM'nin duyurusunda belirtilen yönteme göre:

Asıl adaylar: İlan edilen açık iş sayısı kadar belirlenecek.

İlan edilen açık iş sayısı kadar belirlenecek. Yedek adaylar: Asıl aday sayısının dört katı kadar seçilecek.

Çekiliş, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde yapılacak. Her il ve meslek için ayrı kura çekilecek. İşlemler kesintisiz video kaydıyla kayıt altına alınacak.