TMSF, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadroları için başvurular 30 Ekim saat 17.00'ye kadar sürecek. Adaylar KPSS puanlarına göre yazılı sınava çağrılacak.

TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alacak. (A Haber Grafik Ekibi)

TMSF 75 PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLADI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), üç farklı kadroda görevlendirmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için düzenlenecek giriş sınavının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken tarih ve sınav koşulları da belli oldu.

TMSF'nin İstanbul'daki merkez teşkilatında yapılacak alım kapsamında adaylar, yazılı ve sözlü giriş sınavına katılacak. Başvurular arasından KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar yazılı sınava davet edilecek.