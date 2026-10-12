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TMSF 75 personel alımı yapacak! Başvurular için son tarih 30 Ekim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TMSF 75 personel alımı yapacak! Başvurular için son tarih 30 Ekim

TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alacak. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için giriş sınavı yapılacak. Başvurular 30 Ekim saat 17.00’ye kadar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

TMSF, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadroları için başvurular 30 Ekim saat 17.00'ye kadar sürecek. Adaylar KPSS puanlarına göre yazılı sınava çağrılacak.

TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alacak. (A Haber Grafik Ekibi)TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alacak. (A Haber Grafik Ekibi)

TMSF 75 PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLADI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), üç farklı kadroda görevlendirmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için düzenlenecek giriş sınavının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken tarih ve sınav koşulları da belli oldu.

TMSF'nin İstanbul'daki merkez teşkilatında yapılacak alım kapsamında adaylar, yazılı ve sözlü giriş sınavına katılacak. Başvurular arasından KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar yazılı sınava davet edilecek.

Kurum, fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadrolarına alım yapacak. (AA)Kurum, fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadrolarına alım yapacak. (AA)

HANGİ KADRO İÇİN KAÇ PERSONEL ALINACAK?

TMSF, 75 kişilik alımın büyük bölümünü fon uzman yardımcılığı kadrosuna ayırdı. Kadro dağılımı şöyle:

  • 10 fon denetçi yardımcısı
  • 45 fon uzman yardımcısı
  • 20 fon avukatı

Atamalar, 9'uncu dereceli kadrolar için yapılacak.

Adaylar başvurularını 30 Ekim saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek. (A Haber)Adaylar başvurularını 30 Ekim saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek. (A Haber)

TMSF PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar başvurularını 30 Ekim saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı hizmetine erişilerek Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak.

Adayların, belirtilen takvimde aktif hale getirilecek iş başvuru ekranını kullanması gerekiyor. Her aday yalnızca bir ilana başvurabilecek. Birden fazla kadro için başvuru yapılmasına izin verilmeyecek.

Üç kadro için başvuracak adayların sınav yılının 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. (A Haber)Üç kadro için başvuracak adayların sınav yılının 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. (A Haber)

TMSF PERSONEL ALIMI YAŞ ŞARTI NEDİR?

Üç kadro için de ortak bir yaş şartı uygulanacak. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı sınavlarına başvuracak adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar da bu sıralama esas alınarak belirlenecek.

Fon denetçi yardımcılığı için KPSS puanına göre en fazla 200 aday yazılı sınava çağrılacak. (A Haber)Fon denetçi yardımcılığı için KPSS puanına göre en fazla 200 aday yazılı sınava çağrılacak. (A Haber)

YAZILI SINAVA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

TMSF, her kadro için yazılı sınava alınacak aday sayısına ayrı bir üst sınır getirdi. Başvuru sayısının belirlenen sınırları aşması halinde KPSS puanı en yüksek adaylardan başlanarak seçim yapılacak.

  • Fon denetçi yardımcılığı: İlk 200 aday
  • Fon uzman yardımcılığı: İlk 900 aday
  • Fon avukatlığı: İlk 400 aday

Son sıradaki adayla aynı KPSS puanını alan birden fazla kişi bulunursa bu adayların tamamı yazılı sınava çağrılacak.

Giriş sınavına ilişkin tüm bilgilendirmeler TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek. Bu nedenle başvuru yapanların sınav sürecine ilişkin açıklamaları kurumun internet sitesinden takip etmesi gerekiyor.

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