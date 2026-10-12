TMSF 75 personel alımı yapacak! Başvurular için son tarih 30 Ekim
TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 personel alacak. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için giriş sınavı yapılacak. Başvurular 30 Ekim saat 17.00’ye kadar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
TMSF, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 75 personel alımı yapacak. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadroları için başvurular 30 Ekim saat 17.00'ye kadar sürecek. Adaylar KPSS puanlarına göre yazılı sınava çağrılacak.
TMSF 75 PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLADI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), üç farklı kadroda görevlendirmek üzere 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için düzenlenecek giriş sınavının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken tarih ve sınav koşulları da belli oldu.
TMSF'nin İstanbul'daki merkez teşkilatında yapılacak alım kapsamında adaylar, yazılı ve sözlü giriş sınavına katılacak. Başvurular arasından KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar yazılı sınava davet edilecek.
HANGİ KADRO İÇİN KAÇ PERSONEL ALINACAK?
TMSF, 75 kişilik alımın büyük bölümünü fon uzman yardımcılığı kadrosuna ayırdı. Kadro dağılımı şöyle:
- 10 fon denetçi yardımcısı
- 45 fon uzman yardımcısı
- 20 fon avukatı
Atamalar, 9'uncu dereceli kadrolar için yapılacak.