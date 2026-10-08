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BDDK 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak: Başvurular 19 Ekim’de başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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BDDK 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak: Başvurular 19 Ekim’de başlıyor

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Siber güvenlikten yapay zekaya 6 farklı pozisyon için yapılacak alımda başvurular 19 Ekim’de başlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bilişim alanında görev yapmak üzere 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacak alım kapsamında siber güvenlik, yazılım, yapay zeka ve sistem yönetimi gibi alanlarda uzmanlar istihdam edilecek.

Başvurular 19 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)Başvurular 19 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)

6 FARKLI POZİSYONDA PERSONEL ALINACAK

BDDK'nın ilanında toplam 15 kişilik kadro için 6 farklı pozisyon belirlendi. En fazla kontenjan Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı kadrosuna ayrıldı.

Pozisyon
Kontenjan
Deneyim Şartı
Ücret Tavanı
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
2
5 yıl
3 katına kadar
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
4
5 yıl
3 katına kadar
Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı
2
3 yıl
2 katına kadar
Ağ Güvenlik Uzmanı
3
3 yıl
2 katına kadar
Sistem Uzmanı
2
3 yıl
2 katına kadar
Yazılım Geliştirme Uzmanı
2
3 yıl
2 katına kadar

Aylık brüt sözleşme ücreti, pozisyonlara göre belirlenen sözleşme ücret tavanının 3 veya 2 katına kadar uygulanabilecek.

Pozisyonlara göre adaylardan üç veya beş yıl deneyim isteniyor. (A Haber)Pozisyonlara göre adaylardan üç veya beş yıl deneyim isteniyor. (A Haber)

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Başvuracak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Öğrenim açısından ise bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi ilgili lisans bölümlerinden mezuniyet şartı bulunuyor.

Endüstri mühendisliği ile bilgisayar ve teknoloji alanında eğitim veren bazı fakülte ve bölümlerden mezun adaylar da ilanda belirtilen şartları karşılamaları halinde başvurabilecek. Bunun yanında adayların başvurdukları pozisyona göre en az 3 veya 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekiyor.

Adaylardan mezuniyet, deneyim ve mesleki yeterlilik belgeleri istenecek. (AA)Adaylardan mezuniyet, deneyim ve mesleki yeterlilik belgeleri istenecek. (AA)

TEKNİK BİLGİ VE DENEYİM ŞARTI POZİSYONA GÖRE DEĞİŞİYOR

BDDK, her kadro için farklı teknik yeterlilikler belirledi.

  • Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı adaylarından firewall, IPS, WAF, SIEM, DLP, EDR/XDR, NAC ve sızma testleri gibi alanlarda bilgi ve deneyim bekleniyor. Bu pozisyon için 5 yıl deneyim şartı bulunuyor.
  • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı kadrosunda ise .NET, C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ORM, REST ve SOAP web servisleri, MS SQL Server, JavaScript ve veri tabanı teknolojileri öne çıkıyor. Bu kadroya da 5 yıl deneyimli 4 kişi alınacak.
  • Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı için veri madenciliği, makine ve derin öğrenme, büyük dil modelleri, doğal dil işleme, Python, RAG sistemleri, vektör veri tabanları ve prompt engineering gibi alanlarda deneyim aranıyor.
  • Ağ Güvenlik Uzmanı adaylarının firewall, IPS, URL filtreleme, DDoS önleme, SIEM, NAC, Cisco ve HP ağ cihazları gibi teknolojilere hakim olması bekleniyor.
  • Sistem Uzmanı kadrosunda Active Directory, DNS, DHCP, Exchange Server, VMware, Hyper-V, yedekleme sistemleri, PowerShell ve Windows Server deneyimi öne çıkıyor.
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı adaylarında ise .NET, C#, ASP.NET, ORM, web servisleri, SQL Server, JavaScript, mikroservis mimarisi ve veri tabanı teknolojileri konusunda deneyim aranıyor.

Başvuru sürecinde adayların bazı mesleki sertifikaları sunması gerekecek. (A Haber)Başvuru sürecinde adayların bazı mesleki sertifikaları sunması gerekecek. (A Haber)

SERTİFİKALAR DA DİKKATE ALINACAK

İlanda bazı pozisyonlar için mesleki sertifikalara da yer verildi. Özellikle siber güvenlik alanında Fortinet, CISSP, CEH, OSCP ve GIAC gibi sertifikalar tercih edilen nitelikler arasında bulunuyor.

Sistem uzmanlığı için Microsoft sertifikaları, diğer pozisyonlarda ise ilgili teknoloji ve uzmanlık alanlarını gösteren sertifikalar dikkate alınabilecek.

KPSS VE YABANCI DİL PUANI HESAPLAMADA ETKİLİ OLACAK

Başvuruların değerlendirilmesinde 2025 veya 2026 KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son beş yıl içinde alınmış YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı puanının yüzde 30'u esas alınacak. Bu puanların toplamına göre adaylar sıralanacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS puanı bulunmayan veya belgesini sunmayan adayların KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek. Yabancı dil puanı bulunmayan veya belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise 0 olarak değerlendirilecek.

Kıdemli bilişim pozisyonlarında en az beş yıllık deneyim şartı bulunuyor. (A Haber)Kıdemli bilişim pozisyonlarında en az beş yıllık deneyim şartı bulunuyor. (A Haber)

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların başvuru sırasında ilan kapsamında istenen belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Bunlar arasında:

  • Fotoğraflı özgeçmiş
  • Mesleki çalışma süresini gösteren belge
  • Yabancı dil belgesi
  • KPSS sonuç belgesi
  • Mezuniyet belgesi
  • En az iki programlama dili bildiğini gösteren belge
  • Sertifikalar
  • Deneyim ve tecrübe belgeleri

yer alıyor. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların ise ilgili diploma denklik belgesini sunması gerekiyor.

Sözlü sınav BDDK’nın İstanbul Ümraniye’deki hizmet binasında yapılacak. (A Haber)Sözlü sınav BDDK’nın İstanbul Ümraniye’deki hizmet binasında yapılacak. (A Haber)

SÖZLÜ SINAV İSTANBUL'DA YAPILACAK

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görebilecek. Sözlü sınav, BDDK'nın İstanbul Ümraniye'deki hizmet binasında yapılacak. Adayların sınava gelirken fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.

Sınav tarihi daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

ATAMA İÇİN EN AZ 70 PUAN GEREKİYOR

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Başarılı adaylar, kendi pozisyonları için aldıkları puana göre sıralanacak. Her pozisyon için belirlenen kontenjan kadar aday asıl olarak belirlenecek. İhtiyaç halinde yedek adaylar da sıralamaya alınabilecek.

Sözlü sınav sonuçları BDDK'nın resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

KPSS puanı bulunmayan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. (A Haber)KPSS puanı bulunmayan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. (A Haber)

BDDK BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BDDK'nın 15 kişilik sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru takvimi şöyle:

  • Başlangıç: 19 Ekim 2026, saat 00.00
  • Son başvuru: 2 Kasım 2026, saat 23.59
  • Başvuru adresi: Kariyer Kapısı / e-Devlet
  • Toplam kontenjan: 15
  • Pozisyon sayısı: 6
  • Sınav türü: Sözlü sınav
  • Sınav yeri: BDDK Hizmet Binası, Ümraniye/İstanbul

Adayların başvuru öncesinde hem genel şartları hem de başvuracakları pozisyon için belirlenen eğitim, deneyim, teknik bilgi ve belge şartlarını ayrı ayrı kontrol etmesi gerekiyor.

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