BDDK, her kadro için farklı teknik yeterlilikler belirledi.

TEKNİK BİLGİ VE DENEYİM ŞARTI POZİSYONA GÖRE DEĞİŞİYOR

Başvuru sürecinde adayların bazı mesleki sertifikaları sunması gerekecek. (A Haber)

SERTİFİKALAR DA DİKKATE ALINACAK

İlanda bazı pozisyonlar için mesleki sertifikalara da yer verildi. Özellikle siber güvenlik alanında Fortinet, CISSP, CEH, OSCP ve GIAC gibi sertifikalar tercih edilen nitelikler arasında bulunuyor.

Sistem uzmanlığı için Microsoft sertifikaları, diğer pozisyonlarda ise ilgili teknoloji ve uzmanlık alanlarını gösteren sertifikalar dikkate alınabilecek.

KPSS VE YABANCI DİL PUANI HESAPLAMADA ETKİLİ OLACAK

Başvuruların değerlendirilmesinde 2025 veya 2026 KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son beş yıl içinde alınmış YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı puanının yüzde 30'u esas alınacak. Bu puanların toplamına göre adaylar sıralanacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS puanı bulunmayan veya belgesini sunmayan adayların KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek. Yabancı dil puanı bulunmayan veya belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise 0 olarak değerlendirilecek.