BDDK 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak: Başvurular 19 Ekim’de başlıyor
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Siber güvenlikten yapay zekaya 6 farklı pozisyon için yapılacak alımda başvurular 19 Ekim’de başlayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bilişim alanında görev yapmak üzere 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacak alım kapsamında siber güvenlik, yazılım, yapay zeka ve sistem yönetimi gibi alanlarda uzmanlar istihdam edilecek.
6 FARKLI POZİSYONDA PERSONEL ALINACAK
BDDK'nın ilanında toplam 15 kişilik kadro için 6 farklı pozisyon belirlendi. En fazla kontenjan Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı kadrosuna ayrıldı.
Aylık brüt sözleşme ücreti, pozisyonlara göre belirlenen sözleşme ücret tavanının 3 veya 2 katına kadar uygulanabilecek.
ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Başvuracak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Öğrenim açısından ise bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi ilgili lisans bölümlerinden mezuniyet şartı bulunuyor.
Endüstri mühendisliği ile bilgisayar ve teknoloji alanında eğitim veren bazı fakülte ve bölümlerden mezun adaylar da ilanda belirtilen şartları karşılamaları halinde başvurabilecek. Bunun yanında adayların başvurdukları pozisyona göre en az 3 veya 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekiyor.