TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'deki araştırma merkezleri ile enstitülerinde görevlendirmek üzere 105 kısmi süreli proje personeli alıyor. Aday araştırmacı pozisyonlarına 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilgili bölümlerin 3'üncü veya 4'üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Başvuru süresi 4 Kasım saat 17.00'de sona erecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, üniversite öğrenimi devam eden öğrenciler için 105 kişilik aday araştırmacı alım sürecini açtı. Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilecek personel, TÜBİTAK bünyesindeki yedi araştırma merkezi ve enstitüde kısmi süreli çalışacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden alınırken adayların işlemlerini 4 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’deki birimlerinde görevlendirmek üzere 105 kısmi süreli proje personeli alıyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) TÜBİTAK 105 ADAY ARAŞTIRMACI İSTİHDAM EDECEK 30 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde toplam 105 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek. Aday araştırmacılar Ankara ve Kocaeli'deki araştırma birimlerinde görev yapacak. Alım; Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesindeki pozisyonları kapsıyor.

Aday araştırmacı pozisyonlarına, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilgili bölümlerin 3’üncü veya 4’üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv) 3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ BAŞVURABİLİYOR İlanın temel koşullarından biri öğrencilik durumuna ilişkin. Başvuru yapacak adayların yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görmesi gerekiyor. Başvurulabilecek lisans programları ile her pozisyona ait özel şartlar ilan referans koduna göre değişebiliyor. Bu nedenle adayların kendi bölümlerine uygun pozisyonu TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. TÜBİTAK ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI 2026 ÖZETİ Konu Bilgi Alım yapacak kurum TÜBİTAK Pozisyon Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Toplam alım 105 kişi Görev yerleri Ankara ve Kocaeli Kimler başvurabiliyor? İlgili bölümlerde 2026-2027 döneminde 3. veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler Son başvuru 4 Kasım 2026, saat 17.00 Başvuru adresi TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi Resmi kaynak Resmi Gazete ve TÜBİTAK