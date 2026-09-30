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TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alıyor: Başvurular 4 Kasım'a kadar kariyer sistemi üzerinden yapılacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alıyor: Başvurular 4 Kasım'a kadar kariyer sistemi üzerinden yapılacak

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'deki araştırma merkezleri ile enstitülerinde görevlendirmek üzere 105 kısmi süreli proje personeli alıyor. Aday araştırmacı pozisyonlarına 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilgili bölümlerin 3'üncü veya 4'üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Başvuru süresi 4 Kasım saat 17.00'de sona erecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, üniversite öğrenimi devam eden öğrenciler için 105 kişilik aday araştırmacı alım sürecini açtı. Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilecek personel, TÜBİTAK bünyesindeki yedi araştırma merkezi ve enstitüde kısmi süreli çalışacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden alınırken adayların işlemlerini 4 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’deki birimlerinde görevlendirmek üzere 105 kısmi süreli proje personeli alıyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’deki birimlerinde görevlendirmek üzere 105 kısmi süreli proje personeli alıyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

TÜBİTAK 105 ADAY ARAŞTIRMACI İSTİHDAM EDECEK

30 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde toplam 105 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek. Aday araştırmacılar Ankara ve Kocaeli'deki araştırma birimlerinde görev yapacak.

Alım; Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesindeki pozisyonları kapsıyor.

Aday araştırmacı pozisyonlarına, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilgili bölümlerin 3’üncü veya 4’üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Aday araştırmacı pozisyonlarına, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilgili bölümlerin 3’üncü veya 4’üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ BAŞVURABİLİYOR

İlanın temel koşullarından biri öğrencilik durumuna ilişkin. Başvuru yapacak adayların yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görmesi gerekiyor.

Başvurulabilecek lisans programları ile her pozisyona ait özel şartlar ilan referans koduna göre değişebiliyor. Bu nedenle adayların kendi bölümlerine uygun pozisyonu TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

TÜBİTAK ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI 2026 ÖZETİ
Konu
Bilgi
Alım yapacak kurum
TÜBİTAK
Pozisyon
Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
Toplam alım
105 kişi
Görev yerleri
Ankara ve Kocaeli
Kimler başvurabiliyor?
İlgili bölümlerde 2026-2027 döneminde 3. veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler
Son başvuru
4 Kasım 2026, saat 17.00
Başvuru adresi
TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi
Resmi kaynak
Resmi Gazete ve TÜBİTAK

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılıyor ve 4 Kasım 2026 saat 17.00’de sona eriyor. (Görsel: AA)Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılıyor ve 4 Kasım 2026 saat 17.00’de sona eriyor. (Görsel: AA)

BAŞVURULAR 4 KASIM SAAT 17.00'DE SONA ERECEK

TÜBİTAK aday araştırmacı alımı için başvurular elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden hesap oluşturarak uygun ilanı seçmesi ve istenen bilgileri sisteme girmesi gerekiyor.

Başvurular 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılabiliyor. Başvuru koşulları, pozisyonların özel kriterleri ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi ile İş Başvuru Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

TÜBİTAK 105 ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
TÜBİTAK kaç aday araştırmacı alıyor?
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 105 kısmi süreli proje personeli alıyor.
TÜBİTAK aday araştırmacı alımına kimler başvurabilir?
İlanda belirtilen yükseköğretim programlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor.
TÜBİTAK aday araştırmacı başvuruları ne zaman bitecek?
Başvurular 4 Kasım 2026 günü saat 17.00'de sona erecek.
TÜBİTAK aday araştırmacı başvurusu nereden yapılır?
Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılıyor.
Aday araştırmacılar hangi şehirlerde görev yapacak?
Alım kapsamında seçilen adaylar Ankara ve Kocaeli'deki TÜBİTAK araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilecek.

#TÜBİTAK #Personel Alımı
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