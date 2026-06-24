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SGK bilişim personeli alımı 2026: Başvuru tarihleri ve gerekli belgeler

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SGK bilişim personeli alımı 2026: Başvuru tarihleri ve gerekli belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu, farklı uzmanlık alanlarında görevlendirmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 26 Haziran'da başlayacak, adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek. Maaş tavanları ise pozisyona göre değişecek. Detaylarda dikkat çeken şartlar yer alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Başvurular 26 Haziran 2026'da başlayacak ve 12 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirecek.

SGK, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü için 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. (Fotoğraf: A Haber)SGK, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü için 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. (Fotoğraf: A Haber)

SGK HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Yayımlanan ilana göre toplam 10 kişilik kontenjan ayrıldı. Alımlar A, B ve C gruplarında gerçekleştirilecek.

Pozisyon Kontenjan Ücret Tavanı
Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi 1 5 katına kadar
Kıdemli Yazılım Uzmanı 3 4 katına kadar
Kıdemli Sistem Uzmanı 1 4 katına kadar
Kıdemli DevOps Uzmanı 1 4 katına kadar
Yazılım Uzmanı 2 3 katına kadar
Uzman İş Analisti 2 3 katına kadar
Toplam 10 -

Başvurular 26 Haziran'da başlayacak, süreç 12 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: AA)Başvurular 26 Haziran'da başlayacak, süreç 12 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: AA)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

SGK'nin ilanına göre başvuru süreci 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihi ise 12 Temmuz 2026 saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla kabul edilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

Alımlar yazılım, sistem, DevOps ve iş analizi alanlarında yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Alımlar yazılım, sistem, DevOps ve iş analizi alanlarında yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuracak adayların bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, elektronik veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Genel şartlar arasında şu kriterler bulunuyor:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımak,
  • Alanında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
  • Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  • Takım çalışmasına yatkın olmak,
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip olmak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapacak. (Fotoğraf: A Haber)Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapacak. (Fotoğraf: A Haber)

SGK BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'na giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sürecinde eksik veya yanlış belge yüklenmesi halinde başvurular geçersiz sayılacak.

HANGİ ALANLARDA TECRÜBE ARANIYOR?

Pozisyonlara göre farklı teknik yeterlilikler isteniyor. İlanda;

  • Java ve Spring teknolojileri,
  • Mikroservis mimarisi,
  • Oracle ve SQL veri tabanları,
  • Kubernetes ve Docker,
  • CI/CD süreçleri,
  • Linux ve Windows sistem yönetimi,
  • Siber güvenlik,
  • Active Directory,
  • VMware ve Hyper-V,
  • Bulut teknolojileri,
  • Kafka, Redis ve RabbitMQ gibi mesajlaşma sistemleri

Sözlü sınavlar 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)Sözlü sınavlar 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SGK BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINDA SINAV OLACAK MI?

Başvuruların ardından adaylar KPSS ve yabancı dil puanlarına göre sıralanacak. KPSS puanının yüzde 70'i ile YDS veya eşdeğer yabancı dil puanının yüzde 30'u esas alınacak. Her pozisyon için en yüksek puana sahip adaylardan belirlenen sayı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav konuları, adayın başvurduğu pozisyona göre değişecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek. (Fotoğraf: A Haber)Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek. (Fotoğraf: A Haber)

SINAVDA BAŞARILI SAYILMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Başarılı olan adaylar, puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenecek.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Başvuru sırasında adaylardan çeşitli belgeler talep edilecek. Bunlar arasında:

  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,
  • KPSS sonuç belgesi,
  • Barkodlu SGK hizmet dökümü,
  • Çalışma belgeleri,
  • Mesleki tecrübeyi gösteren evraklar,
  • Programlama dili bilgisine ilişkin belgeler,
  • Sertifikalar ve transkriptler

yer alıyor.

İlanda Java, Oracle, Linux ve Kubernetes bilgisi öne çıkan şartlar arasında yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)İlanda Java, Oracle, Linux ve Kubernetes bilgisi öne çıkan şartlar arasında yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)

SGK BİLİŞİM PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlanda, ücretlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenen sözleşme ücret tavanının üç, dört veya beş katına kadar çıkabileceği ifade edildi. Ancak kesin ücretin kurum tarafından belirleneceği belirtildi.

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