SGK bilişim personeli alımı 2026: Başvuru tarihleri ve gerekli belgeler

Başvuracak adayların bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, elektronik veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Genel şartlar arasında şu kriterler bulunuyor:

Sözlü sınavlar 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SGK BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINDA SINAV OLACAK MI?

Başvuruların ardından adaylar KPSS ve yabancı dil puanlarına göre sıralanacak. KPSS puanının yüzde 70'i ile YDS veya eşdeğer yabancı dil puanının yüzde 30'u esas alınacak. Her pozisyon için en yüksek puana sahip adaylardan belirlenen sayı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav konuları, adayın başvurduğu pozisyona göre değişecek.