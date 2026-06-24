SGK bilişim personeli alımı 2026: Başvuru tarihleri ve gerekli belgeler
Sosyal Güvenlik Kurumu, farklı uzmanlık alanlarında görevlendirmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 26 Haziran'da başlayacak, adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek. Maaş tavanları ise pozisyona göre değişecek. Detaylarda dikkat çeken şartlar yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Başvurular 26 Haziran 2026'da başlayacak ve 12 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirecek.
SGK HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
Yayımlanan ilana göre toplam 10 kişilik kontenjan ayrıldı. Alımlar A, B ve C gruplarında gerçekleştirilecek.
|Pozisyon
|Kontenjan
|Ücret Tavanı
|Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi
|1
|5 katına kadar
|Kıdemli Yazılım Uzmanı
|3
|4 katına kadar
|Kıdemli Sistem Uzmanı
|1
|4 katına kadar
|Kıdemli DevOps Uzmanı
|1
|4 katına kadar
|Yazılım Uzmanı
|2
|3 katına kadar
|Uzman İş Analisti
|2
|3 katına kadar
|Toplam
|10
|-
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
SGK'nin ilanına göre başvuru süreci 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihi ise 12 Temmuz 2026 saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla kabul edilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Ayrıca adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.