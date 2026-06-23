CANLI YAYIN

Diyanet 104 öğretmen alımı yapacak! Kadro dağılımı ve başvuru şartları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Diyanet 104 öğretmen alımı yapacak! Kadro dağılımı ve başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki Kur’an Eğitim Merkezi müdürlüklerinde görevlendirmek üzere farklı branşlarda toplam 104 öğretmen alımı yapacak. Başvurular 3 Temmuz’a kadar internet üzerinden alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında faaliyet gösteren Kur'an Eğitim Merkezi müdürlüklerinde görev yapmak üzere toplam 104 kadın ve erkek öğretmen alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını 3 Temmuz'a kadar Başkanlığın DİBBYS sistemi üzerinden yapabilecek. Atamalar, Ankara'da düzenlenecek sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek.

Diyanet, Kur’an eğitim merkezleri için 104 öğretmen alımı yapacak. (Fotoğraf: AA)Diyanet, Kur’an eğitim merkezleri için 104 öğretmen alımı yapacak. (Fotoğraf: AA)

FARKLI BRANŞLARDA 104 KİŞİLİK KONTENJAN AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı duyuruya göre alımlar, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yapılacak. Kadrolar Kur'an-ı Kerim, Arapça, Dini Musiki, Temel İslam Bilimleri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanlarını kapsıyor.

Kontenjan dağılımı

Branş Kontenjan
Kur'an-ı Kerim Öğretmeni (Erkek) 30
Kur'an-ı Kerim Öğretmeni (Kadın) 14
Dini Musiki Öğretmeni (Erkek) 7
Dini Musiki Öğretmeni (Kadın) 4
Arapça Öğretmeni (Erkek) 18
Arapça Öğretmeni (Kadın) 8
Temel İslam Bilimleri Öğretmeni (Erkek) 11
Temel İslam Bilimleri Öğretmeni (Kadın) 6
PDR Öğretmeni (Erkek) 2
PDR Öğretmeni (Kadın) 4
Toplam 104

Başvurular 3 Temmuz’a kadar elektronik ortamda alınacak. (Fotoğraf: AA)Başvurular 3 Temmuz’a kadar elektronik ortamda alınacak. (Fotoğraf: AA)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, işlemlerini 3 Temmuz'a kadar Diyanet İşleri Başkanlığının DİBBYS/İKYS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek.

Başkanlık, başvuru sırasında adaylardan ayrıca belge talep edilmeyeceğini bildirdi. Bilgiler, ilgili sistemler üzerinden kontrol edilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Alım sürecinin bir sonraki aşamasını sözlü sınav oluşturacak. Sınav Ankara'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından ayrıca ilan edilecek. Adayların sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurması gerekecek. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar sadece bir kontenjan grubuna başvurabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Adaylar sadece bir kontenjan grubuna başvurabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan kriterleri taşımak ve halen Diyanet İşleri Başkanlığında 4/A statüsünde görev yapıyor olmak bulunuyor. Ayrıca adayların:

  • En az iki yıl fiili hizmet süresine sahip olması,
  • İlgili lisans bölümlerinden mezun olması,
  • Başvurduğu branşa ilişkin özel şartları karşılaması,

Sadece bir kontenjan grubuna başvurması gerekiyor.

Kur’an-ı Kerim, Arapça ve PDR alanlarında kadro açıldı. (Fotoğraf: AA)Kur’an-ı Kerim, Arapça ve PDR alanlarında kadro açıldı. (Fotoğraf: AA)

HANGİ BRANŞLARDA EK ŞARTLAR ARANIYOR?

Bazı alanlar için ilave kriterler de bulunuyor.

  • Kur'an-ı Kerim öğretmenliği için hafızlık şartı aranıyor.
  • Dini Musiki öğretmenliği başvurularında alanla ilgili lisans eğitimi veya kurs mezuniyeti isteniyor.
  • Arapça öğretmenliği için ihtisas kursu belgesi şartı bulunuyor.
  • Temel İslam Bilimleri öğretmenliği için ilgili alanda yüksek lisans yapılmış olması gerekiyor.
  • PDR öğretmenliği için rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ilişkin belirlenen eğitim şartları aranıyor.

Sınav sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. (Fotoğraf: A Haber)Sınav sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. (Fotoğraf: A Haber)

SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

Başkanlığın yayımladığı duyuruya göre sözlü sınavda adaylar şu başlıklarda değerlendirilecek:

  • Mesleki alan bilgisi: 70 puan
  • Genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmeler: 15 puan
  • İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti: 15 puan

Başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın