Diyanet 104 öğretmen alımı yapacak! Kadro dağılımı ve başvuru şartları
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki Kur’an Eğitim Merkezi müdürlüklerinde görevlendirmek üzere farklı branşlarda toplam 104 öğretmen alımı yapacak. Başvurular 3 Temmuz’a kadar internet üzerinden alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında faaliyet gösteren Kur'an Eğitim Merkezi müdürlüklerinde görev yapmak üzere toplam 104 kadın ve erkek öğretmen alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını 3 Temmuz'a kadar Başkanlığın DİBBYS sistemi üzerinden yapabilecek. Atamalar, Ankara'da düzenlenecek sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek.
FARKLI BRANŞLARDA 104 KİŞİLİK KONTENJAN AÇILDI
Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı duyuruya göre alımlar, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yapılacak. Kadrolar Kur'an-ı Kerim, Arapça, Dini Musiki, Temel İslam Bilimleri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanlarını kapsıyor.
Kontenjan dağılımı
|Branş
|Kontenjan
|Kur'an-ı Kerim Öğretmeni (Erkek)
|30
|Kur'an-ı Kerim Öğretmeni (Kadın)
|14
|Dini Musiki Öğretmeni (Erkek)
|7
|Dini Musiki Öğretmeni (Kadın)
|4
|Arapça Öğretmeni (Erkek)
|18
|Arapça Öğretmeni (Kadın)
|8
|Temel İslam Bilimleri Öğretmeni (Erkek)
|11
|Temel İslam Bilimleri Öğretmeni (Kadın)
|6
|PDR Öğretmeni (Erkek)
|2
|PDR Öğretmeni (Kadın)
|4
|Toplam
|104
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, işlemlerini 3 Temmuz'a kadar Diyanet İşleri Başkanlığının DİBBYS/İKYS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek.
Başkanlık, başvuru sırasında adaylardan ayrıca belge talep edilmeyeceğini bildirdi. Bilgiler, ilgili sistemler üzerinden kontrol edilecek.
SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Alım sürecinin bir sonraki aşamasını sözlü sınav oluşturacak. Sınav Ankara'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından ayrıca ilan edilecek. Adayların sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurması gerekecek. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.