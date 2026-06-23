Diyanet 104 öğretmen alımı yapacak! Kadro dağılımı ve başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki Kur’an Eğitim Merkezi müdürlüklerinde görevlendirmek üzere farklı branşlarda toplam 104 öğretmen alımı yapacak. Başvurular 3 Temmuz’a kadar internet üzerinden alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında faaliyet gösteren Kur'an Eğitim Merkezi müdürlüklerinde görev yapmak üzere toplam 104 kadın ve erkek öğretmen alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını 3 Temmuz'a kadar Başkanlığın DİBBYS sistemi üzerinden yapabilecek. Atamalar, Ankara'da düzenlenecek sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek.

Diyanet, Kur’an eğitim merkezleri için 104 öğretmen alımı yapacak. (Fotoğraf: AA) FARKLI BRANŞLARDA 104 KİŞİLİK KONTENJAN AÇILDI Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı duyuruya göre alımlar, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yapılacak. Kadrolar Kur'an-ı Kerim, Arapça, Dini Musiki, Temel İslam Bilimleri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanlarını kapsıyor. Kontenjan dağılımı Branş Kontenjan Kur'an-ı Kerim Öğretmeni (Erkek) 30 Kur'an-ı Kerim Öğretmeni (Kadın) 14 Dini Musiki Öğretmeni (Erkek) 7 Dini Musiki Öğretmeni (Kadın) 4 Arapça Öğretmeni (Erkek) 18 Arapça Öğretmeni (Kadın) 8 Temel İslam Bilimleri Öğretmeni (Erkek) 11 Temel İslam Bilimleri Öğretmeni (Kadın) 6 PDR Öğretmeni (Erkek) 2 PDR Öğretmeni (Kadın) 4 Toplam 104