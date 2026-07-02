Dışişleri Bakanlığı 120 meslek memuru alacak: Başvuru ekranı ve tüm şartlar
Dışişleri Bakanlığının 120 aday meslek memuru alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar, 30 Temmuz 2026 saat 14.00'e kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Yazılı sınav ise 16 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 2026 yılı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı kapsamında yapılacak 120 kişilik alım için başvuru süreci başladı. Diplomatik kariyer hedefleyen adaylar, başvurularını 30 Temmuz 2026 saat 14.00'e kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIYOR
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden erişilebilen Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık, posta, kargo veya farklı yollarla iletilen başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurdu. Başvuru süreci 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'te sona erecek.
TOPLAM 120 KADRO AÇILDI
İlan kapsamında en fazla 120 aday meslek memuru atanacak. Giriş sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, durumlarına göre genel idare hizmetleri sınıfında 7 ila 9. derece kadrolara atanabilecek. Meslek memurları, Türkiye'nin dış politikasının yürütülmesinde görev alırken yurt içinde ve yurt dışında diplomatik temsil görevini üstlenecek.