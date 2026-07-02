Dışişleri Bakanlığı 120 meslek memuru alacak: Başvuru ekranı ve tüm şartlar

Adaylar sadece bir yabancı dil kategorisinden başvuru yapabilecek. (Fotoğraf: AA) KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK? Başvuru yapacak adayların bazı temel şartları taşıması gerekiyor. Bunlardan öne çıkanlar şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular),

(1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), İlanda belirtilen lisans programlarından mezun olmak veya belirlenen lisansüstü eğitim şartlarını karşılamak,

Başvurulan yabancı dil kategorisi için istenen dil puanına sahip olmak ya da ilanda belirtilen özel şartları yerine getirmek.

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden kabul edilecek. (Fotoğraf: A Haber) HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLAR BAŞVURABİLECEK? Başvuru hakkı tanınan bölümler arasında şunlar yer alıyor: Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Kamu Yönetimi

Hukuk

İktisat

İşletme

Maliye

Finans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Tarih

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Psikoloji Bunun yanında, müfredatının en az yüzde 80'i bu alanlarla örtüşen diğer bölümler ile belirli lisansüstü eğitim şartlarını sağlayan adaylar da başvuruda bulunabilecek.