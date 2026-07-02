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Dışişleri Bakanlığı 120 meslek memuru alacak: Başvuru ekranı ve tüm şartlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı 120 meslek memuru alacak: Başvuru ekranı ve tüm şartlar

Dışişleri Bakanlığının 120 aday meslek memuru alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar, 30 Temmuz 2026 saat 14.00'e kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Yazılı sınav ise 16 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 2026 yılı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı kapsamında yapılacak 120 kişilik alım için başvuru süreci başladı. Diplomatik kariyer hedefleyen adaylar, başvurularını 30 Temmuz 2026 saat 14.00'e kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.

Başvurular 2 Temmuz'da başladı ve 30 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular 2 Temmuz'da başladı ve 30 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIYOR

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden erişilebilen Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık, posta, kargo veya farklı yollarla iletilen başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurdu. Başvuru süreci 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'te sona erecek.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Dışişleri Bakanlığı bu yıl 120 aday meslek memuru alımı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)Dışişleri Bakanlığı bu yıl 120 aday meslek memuru alımı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)

TOPLAM 120 KADRO AÇILDI

İlan kapsamında en fazla 120 aday meslek memuru atanacak. Giriş sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, durumlarına göre genel idare hizmetleri sınıfında 7 ila 9. derece kadrolara atanabilecek. Meslek memurları, Türkiye'nin dış politikasının yürütülmesinde görev alırken yurt içinde ve yurt dışında diplomatik temsil görevini üstlenecek.

Adaylar sadece bir yabancı dil kategorisinden başvuru yapabilecek. (Fotoğraf: AA)Adaylar sadece bir yabancı dil kategorisinden başvuru yapabilecek. (Fotoğraf: AA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru yapacak adayların bazı temel şartları taşıması gerekiyor. Bunlardan öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular),
  • İlanda belirtilen lisans programlarından mezun olmak veya belirlenen lisansüstü eğitim şartlarını karşılamak,
  • Başvurulan yabancı dil kategorisi için istenen dil puanına sahip olmak ya da ilanda belirtilen özel şartları yerine getirmek.

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden kabul edilecek. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden kabul edilecek. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLAR BAŞVURABİLECEK?

Başvuru hakkı tanınan bölümler arasında şunlar yer alıyor:

  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyaset Bilimi
  • Kamu Yönetimi
  • Hukuk
  • İktisat
  • İşletme
  • Maliye
  • Finans
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Tarih
  • Sosyoloji
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Psikoloji

Bunun yanında, müfredatının en az yüzde 80'i bu alanlarla örtüşen diğer bölümler ile belirli lisansüstü eğitim şartlarını sağlayan adaylar da başvuruda bulunabilecek.

Toplam 16 farklı yabancı dil kategorisinde başvuru alınacak. (Fotoğraf: AA)Toplam 16 farklı yabancı dil kategorisinde başvuru alınacak. (Fotoğraf: AA)

HANGİ DİLLERDEN ALIM YAPILACAK?

Adaylar yalnızca bir yabancı dil kategorisinden başvuru yapabilecek. Alım yapılacak diller şunlar:

Yabancı Dil Kontenjan
İngilizce 100
Fransızca 3
Almanca 2
Arapça 2
İspanyolca 2
Boşnakça/Sırpça 1
Bulgarca 1
Çince 1
Ermenice 1
Farsça 1
İtalyanca 1
Japonca 1
Portekizce 1
Rusça 1
Yunanca 1
İbranice 1

Toplam kontenjan 120 olarak belirlendi. İngilizce kategorisi için asgari 80 YDS/e-YDS, diğer diller için ise genel olarak 75 YDS/e-YDS puanı isteniyor.

Yazılı sınav 16 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. (Fotoğraf: AA)Yazılı sınav 16 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. (Fotoğraf: AA)

YAZILI SINAV 16 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Yazılı sınav 16 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav üç bölümden oluşacak:

  • Yabancı dilde kompozisyon,
  • Türkçeden yabancı dile çeviri,
  • Türkçe kompozisyon.
  • Başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 puan, tüm bölümlerin ortalamasından ise en az 70 puan alınması gerekiyor. Yazılı sınavı geçen adaylar daha sonra kişilik envanteri, muhakeme ve analiz testi ile sözlü sınava davet edilecek.

Ek yabancı dil puanı sağlayan adaylara ilave değerlendirme yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Ek yabancı dil puanı sağlayan adaylara ilave değerlendirme yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

BİRDEN FAZLA YABANCI DİL BİLENLERE EK PUAN

İlanda dikkat çeken ayrıntılardan biri de ilave yabancı dil puanı uygulaması oldu. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, başvurdukları dil dışında 80 puanın üzerinde belgeledikleri yabancı dil puanlarıyla ek puan kazanabilecek. İkinci ilave yabancı dil için de belirli koşullarda puanın yarısı değerlendirmeye alınacak.

Başvuru sırasında diploma ve yabancı dil belgeleri sisteme yüklenecek. (Fotoğraf: A Haber)Başvuru sırasında diploma ve yabancı dil belgeleri sisteme yüklenecek. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken başlıca belgeler şunlar:

  • T.C. kimlik kartı veya pasaport,
  • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  • Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
  • Gerekli durumlarda transkript,
  • YDS/e-YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavı sonucu,
  • İstenmesi halinde lisansüstü mezuniyet belgeleri ve diğer destekleyici evraklar.
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