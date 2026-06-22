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Darphane 124 sürekli işçi alacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

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Darphane 124 sürekli işçi alacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki tesislerinde görevlendirilmek üzere 14 farklı meslekte toplam 124 işçi alımı yapacak. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden 22-26 Haziran tarihleri arasında alınacak. Bazı kadrolarda kura, bazılarında ise mülakat süreci uygulanacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Beşiktaş ve Kartal'daki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 124 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurum, 14 farklı meslek grubunda personel istihdam edecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Darphane, İstanbul’daki iş yerleri için 14 farklı meslek grubunda toplam 124 sürekli işçi alımı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)Darphane, İstanbul’daki iş yerleri için 14 farklı meslek grubunda toplam 124 sürekli işçi alımı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)

DARPHANE HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

İlanda hem KPSS'ye tabi hem de kura yöntemiyle yapılacak alımlar yer aldı. En fazla personel alımı matbaacılık alanında gerçekleştirilecek. Toplamda 124 işçi istihdam edilecek.

KPSS şartı bulunan kadrolar

Meslek/Kadro Kontenjan Öğrenim Durumu Çalışma Yeri
Diğer Mühendisler 1 Lisans (Maden, Kimya, Jeoloji, Metalurji ve Malzeme Müh. veya eşdeğeri) İstanbul
Kimya Teknikeri 3 Ön lisans (Kimya, Kimya Teknolojisi, Kimya Teknikeri veya eşdeğeri) İstanbul

Kura yöntemiyle yapılacak alımlar

Meslek/Kadro Kontenjan Öğrenim Durumu Çalışma Yeri
Büro Yönetimi Elemanı 1 En az lise İstanbul
Diğer Mücevherciler ve Kıymetli Metal İşçileri 1 En az lise İstanbul
Kaynak Operatörü 1 En az lise İstanbul
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 1 En az lise İstanbul
Makine Bakım ve Onarımcısı 1 En az lise İstanbul
Matbaacı (Genel) 50 En az lise İstanbul
Matbaa İşçisi 30 En az lise İstanbul
Grafiker 2 En az lise (Grafik veya eşdeğeri bölüm mezunu) İstanbul
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 4 En az lise (Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya eşdeğeri bölüm mezunu) İstanbul
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri / Silahlı Güvenlik Görevlisi 20 En az lise İstanbul
Aşçı Yardımcısı (Engelli) 1 En az lise İstanbul
Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) 8 En az lise İstanbul

Başvurular 22-26 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular 22-26 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Darphane işçi alımı başvuruları 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular sadece İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Şahsen, posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapılacak başvurular geçerli sayılmayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı aranıyor. Bazı kadrolar için;

  • İstanbul'da ikamet etme şartı,
  • SGK hizmet dökümü ile deneyim belgeleme,
  • Alan mezuniyeti,
  • Vardiyalı çalışmaya uyum,
  • Microsoft Office programlarını kullanabilme,
  • Takım çalışmasına yatkınlık,

gibi ek kriterler bulunuyor.

En fazla alım matbaacı ve matbaa işçisi kadrolarında yapılacak.En fazla alım matbaacı ve matbaa işçisi kadrolarında yapılacak.

EN FAZLA ALIM HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

İlanın en dikkat çeken kısmını matbaacılık kadroları oluşturdu.

  • Matbaacı kadrosu için 50 kişi,
  • Matbaa işçisi kadrosu için 30 kişi,
  • Silahlı güvenlik görevlisi kadrosu için 20 kişi,

istihdam edilecek. Matbaacı kadrosuna başvuracak adayların güvenlikli evrak üretimi veya matbaa alanında deneyim sahibi olması ya da ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Matbaa işçisi alımında ise toplama ve paketleme alanında en az 6 aylık deneyim şartı aranıyor.

Güvenlik görevlisi adaylarında geçerli kimlik kartı şartı bulunuyor.Güvenlik görevlisi adaylarında geçerli kimlik kartı şartı bulunuyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR VAR

20 kişilik silahlı güvenlik görevlisi alımında adayların en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekiyor. Bunun yanında;

  • En az 6 ay geçerliliği bulunan silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olunması,
  • Gece ve gündüz vardiyalarında çalışmaya engel bir durumun bulunmaması,
  • Sağlık kurulu raporuyla görevi yapmaya engel bir rahatsızlığın olmadığının belgelenmesi,

şartları da aranacak.

DARPHANE PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan aday sayısının açık pozisyonların dört katını aşması halinde noter kurası yapılacak. Noter çekilişi 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda asıl ve yedek adaylar belirlenecek. Daha sonra asıl adaylar sözlü sınava çağrılacak. Başarılı aday sayısının yetersiz kalması halinde yedek listeden adaylar mülakata alınacak.

İşe alınan adaylar göreve iki aylık deneme süresiyle başlayacak.İşe alınan adaylar göreve iki aylık deneme süresiyle başlayacak.

İŞE ALINACAK ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ KURALLAR

Darphane tarafından yayımlanan ilana göre;

  • İşe yerleşen adaylar, iki ay deneme süresiyle göreve başlayacak.
  • Deneme süresinde çalışanlara yasal asgari ücret ödenecek.
  • Kamu görevinden çıkarılanlar veya kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.
  • Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu belirlenenlerin atamaları yapılmayacak.
  • Ataması yapıldığı halde 30 gün içinde göreve başlamayanların yerine yedek listeden aday çağrılabilecek.
  • İstenen belgeleri süresinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
  • "İşe göndermede öncelikli olanlar" hükmü, tek başına başvuru sahibine hak sağlamayacak.

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