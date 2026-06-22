Darphane 124 sürekli işçi alacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

En fazla alım matbaacı ve matbaa işçisi kadrolarında yapılacak.

EN FAZLA ALIM HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

İlanın en dikkat çeken kısmını matbaacılık kadroları oluşturdu.

Matbaacı kadrosu için 50 kişi,

Matbaa işçisi kadrosu için 30 kişi,

Silahlı güvenlik görevlisi kadrosu için 20 kişi,

istihdam edilecek. Matbaacı kadrosuna başvuracak adayların güvenlikli evrak üretimi veya matbaa alanında deneyim sahibi olması ya da ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Matbaa işçisi alımında ise toplama ve paketleme alanında en az 6 aylık deneyim şartı aranıyor.