Darphane 124 sürekli işçi alacak! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki tesislerinde görevlendirilmek üzere 14 farklı meslekte toplam 124 işçi alımı yapacak. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden 22-26 Haziran tarihleri arasında alınacak. Bazı kadrolarda kura, bazılarında ise mülakat süreci uygulanacak.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Beşiktaş ve Kartal'daki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 124 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurum, 14 farklı meslek grubunda personel istihdam edecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
DARPHANE HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?
İlanda hem KPSS'ye tabi hem de kura yöntemiyle yapılacak alımlar yer aldı. En fazla personel alımı matbaacılık alanında gerçekleştirilecek. Toplamda 124 işçi istihdam edilecek.
KPSS şartı bulunan kadrolar
|Meslek/Kadro
|Kontenjan
|Öğrenim Durumu
|Çalışma Yeri
|Diğer Mühendisler
|1
|Lisans (Maden, Kimya, Jeoloji, Metalurji ve Malzeme Müh. veya eşdeğeri)
|İstanbul
|Kimya Teknikeri
|3
|Ön lisans (Kimya, Kimya Teknolojisi, Kimya Teknikeri veya eşdeğeri)
|İstanbul
Kura yöntemiyle yapılacak alımlar
|Meslek/Kadro
|Kontenjan
|Öğrenim Durumu
|Çalışma Yeri
|Büro Yönetimi Elemanı
|1
|En az lise
|İstanbul
|Diğer Mücevherciler ve Kıymetli Metal İşçileri
|1
|En az lise
|İstanbul
|Kaynak Operatörü
|1
|En az lise
|İstanbul
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
|1
|En az lise
|İstanbul
|Makine Bakım ve Onarımcısı
|1
|En az lise
|İstanbul
|Matbaacı (Genel)
|50
|En az lise
|İstanbul
|Matbaa İşçisi
|30
|En az lise
|İstanbul
|Grafiker
|2
|En az lise (Grafik veya eşdeğeri bölüm mezunu)
|İstanbul
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|4
|En az lise (Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya eşdeğeri bölüm mezunu)
|İstanbul
|Koruma ve Güvenlik Hizmetleri / Silahlı Güvenlik Görevlisi
|20
|En az lise
|İstanbul
|Aşçı Yardımcısı (Engelli)
|1
|En az lise
|İstanbul
|Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan)
|8
|En az lise
|İstanbul
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Darphane işçi alımı başvuruları 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular sadece İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Şahsen, posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapılacak başvurular geçerli sayılmayacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı aranıyor. Bazı kadrolar için;
- İstanbul'da ikamet etme şartı,
- SGK hizmet dökümü ile deneyim belgeleme,
- Alan mezuniyeti,
- Vardiyalı çalışmaya uyum,
- Microsoft Office programlarını kullanabilme,
- Takım çalışmasına yatkınlık,
gibi ek kriterler bulunuyor.