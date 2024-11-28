MSB DUYURDU! 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacak: Başvuru koşulları ve detaylar açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda birçok pozisyonda kadrolar açıldı. Sözleşmeli personel alım ilanına göre farklı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? İşte MSB alımlarına dair detaylar…

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

MSB tarafından yayınlanan ilanda birçok farklı pozisyonlarda istihdam sağlanacak. İşte açılan kadrolar:

Mühendis

Tekniker

Teknisyen

Programcı

Büro Personeli

Destek Personeli

Mütercim-Tercüman

Sosyal Çalışmacı

Psikolog

Restoratör

Kütüphaneci

Hemşire

Mimar

Fizyoterapist

Diyetisyen

Koruma-Güvenlik Görevlisi

Veteriner Hekim

MSB Duyuru

Başvuru Süreci ve Şartları

Başvurular 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların, KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular arasından en yüksek KPSS puanına sahip olan ilk 10 kat aday sözlü sınava davet edilecek. Sınav ücreti ise 200 TL olarak belirlendi.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları arasında; pozisyona uygun eğitim seviyesine sahip olmak, KPSS puanı şartını karşılamak ve gerekli diğer niteliklere sahip olmak yer alıyor. Her pozisyon için detaylı başvuru şartları, ilanın tam metninde belirtildi.

İlan metnini incelemek ve başvurmak için tıklayınız.