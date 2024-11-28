MSB DUYURDU! 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacak: Başvuru koşulları ve detaylar açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan, resmi web sitesinde ve Resmi Gazete’de yayınlandı. Başvuru koşulları ve kadro bilgisi açıklandı. İşte MSB sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar…
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda birçok pozisyonda kadrolar açıldı. Sözleşmeli personel alım ilanına göre farklı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? İşte MSB alımlarına dair detaylar…
Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?
MSB tarafından yayınlanan ilanda birçok farklı pozisyonlarda istihdam sağlanacak. İşte açılan kadrolar:
Mühendis
Tekniker
Teknisyen
Programcı
Büro Personeli
Destek Personeli
Mütercim-Tercüman
Sosyal Çalışmacı
Psikolog
Restoratör
Kütüphaneci
Hemşire
Mimar
Fizyoterapist
Diyetisyen
Koruma-Güvenlik Görevlisi
Veteriner Hekim
Başvuru Süreci ve Şartları
Başvurular 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların, KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular arasından en yüksek KPSS puanına sahip olan ilk 10 kat aday sözlü sınava davet edilecek. Sınav ücreti ise 200 TL olarak belirlendi.
Kimler Başvurabilir?
Başvuru şartları arasında; pozisyona uygun eğitim seviyesine sahip olmak, KPSS puanı şartını karşılamak ve gerekli diğer niteliklere sahip olmak yer alıyor. Her pozisyon için detaylı başvuru şartları, ilanın tam metninde belirtildi.