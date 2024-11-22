240 Kamu işçisi alımı başladı! Tarım Bakanlığı OGM ve DSİ bünyelerine İŞKUR ile işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından OGM ve DSİ bünyelerinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte işçi alımları ile ilgili detaylar…

Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki farklı şube müdürlüklerinde görev almak üzere çeşitli alanlarda işçi istihdam edecek. İşte alım yapılan bazı şehirler ve kontenjanlar…

İŞKUR İUP İlanlar

Adana (VII. Bölge Müdürlüğü): 29 Kişi - İş İlanı No: 2909

Afyonkarahisar (V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü): 15 Kişi - İş İlanı No: 2944

Ankara (IX. Bölge Müdürlüğü): 34 Kişi - İş İlanı No: 2940

İŞKUR İUP İlanlar

Artvin (12. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü): 12 Kişi - İş İlanı No: 2942

Aydın (IV. Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü): 5 Kişi - İş İlanı No: 2951

Aydın (Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Park Müdürlüğü): 20 Kişi - İş İlanı No: 2950

Balıkesir (II. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü): 19 Kişi - İş İlanı No: 2948

Bursa (II. Bölge Müdürlüğü): 29 Kişi - İş İlanı No: 2946

İŞKUR İUP İlanlar

Malatya (XV. Bölge Müdürlüğü): 20 Kişi - İş İlanı No: 2939

Malatya (XV. Bölge Müdürlüğü): 8 Kişi - İş İlanı No: 3002

Rize (XII. Bölge Müdürlüğü): 11 Kişi - İş İlanı No: 2922

Samsun (XI. Bölge Müdürlüğü): 8 Kişi - İş İlanı No: 2954

Samsun (Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi): 19 Kişi - İş İlanı No: 2935

İŞKUR İUP İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- İŞKUR'a kayıtlı olmak

- Son bir yıl içinde başka bir işverenin çalışanı olmamak

- Emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak

- Gelir durumu ve sigortalılık şartlarını karşılamak

Başvuru Süreci

Başvurular, ilanların yayınlanmasıyla başladı. Başvuruların en geç 4 gün içinde tamamlanması gerekiyor. İlgilenen adaylar İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını yapabilir. Başvuru hakkında daha fazla bilgi almak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx adresi üzerinden ilgilendiğiniz iş ilan numarasını girerek başvurucu süreciyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Aynı adres üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.