240 Kamu işçisi alımı başladı! Tarım Bakanlığı OGM ve DSİ bünyelerine İŞKUR ile işçi alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde çalışmak üzere İŞKUR üzerinden 240 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde ve çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek alımlar için başvuru süreci başladı. Başvuru şartları neler? İşte kontenjan dağılımı ve diğer detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından OGM ve DSİ bünyelerinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte işçi alımları ile ilgili detaylar…
Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki farklı şube müdürlüklerinde görev almak üzere çeşitli alanlarda işçi istihdam edecek. İşte alım yapılan bazı şehirler ve kontenjanlar…
Adana (VII. Bölge Müdürlüğü): 29 Kişi - İş İlanı No: 2909
Afyonkarahisar (V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü): 15 Kişi - İş İlanı No: 2944
Ankara (IX. Bölge Müdürlüğü): 34 Kişi - İş İlanı No: 2940
Artvin (12. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü): 12 Kişi - İş İlanı No: 2942
Aydın (IV. Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü): 5 Kişi - İş İlanı No: 2951
Aydın (Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Park Müdürlüğü): 20 Kişi - İş İlanı No: 2950
Balıkesir (II. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü): 19 Kişi - İş İlanı No: 2948
Bursa (II. Bölge Müdürlüğü): 29 Kişi - İş İlanı No: 2946
Malatya (XV. Bölge Müdürlüğü): 20 Kişi - İş İlanı No: 2939
Malatya (XV. Bölge Müdürlüğü): 8 Kişi - İş İlanı No: 3002
Rize (XII. Bölge Müdürlüğü): 11 Kişi - İş İlanı No: 2922
Samsun (XI. Bölge Müdürlüğü): 8 Kişi - İş İlanı No: 2954
Samsun (Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi): 19 Kişi - İş İlanı No: 2935
Başvuru Şartları Neler?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- İŞKUR'a kayıtlı olmak
- Son bir yıl içinde başka bir işverenin çalışanı olmamak
- Emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak
- Gelir durumu ve sigortalılık şartlarını karşılamak
Başvuru Süreci
Başvurular, ilanların yayınlanmasıyla başladı. Başvuruların en geç 4 gün içinde tamamlanması gerekiyor. İlgilenen adaylar İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını yapabilir. Başvuru hakkında daha fazla bilgi almak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx adresi üzerinden ilgilendiğiniz iş ilan numarasını girerek başvurucu süreciyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Aynı adres üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.