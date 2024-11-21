Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 96 itfaiye eri alımı yapacak! Başvurular başladı: En az 60 KPSS şartı aranıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. Kadın ve erkeklerin başvuruda bulunabileceği ilanda en az 60 KPSS şartı aranıyor. Şahsen başvurular için istenen belgeler bulunuyor. İşte başvuru detayları…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri

Başvuru Detayları

Başvurular yalnızca şahsen yapılacak. Adayların gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen adrese başvurması gerekiyor.

Başvuru Tarihleri: 21 - 29 Kasım 2024

Başvuru Adresi: Yenidoğan Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:16/1 (Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Güney Cephesi Deniz Tarafı) Sekapark 2. Etap, 41100 İzmit/Kocaeli

İtfaiye Eri Başvuruları (AA)

Başvuruda Gerekli Belgeler

Adayların, elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkodlu/karekodlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri/fotokopileri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri/fotokopileri Belediyemizce tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri/fotokopileri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, (başvuru formundaki ilgili kısım doldurulacaktır.)

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, (başvuru formundaki ilgili kısım doldurulacaktır.)

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İtfaiye Eri Başvuruları (AA)

Başvuru Şartları

Adaylardan genel olarak şu şartlar aranacak:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

- KPSS'den Ön Lisans düzeyinde P93 puan türünden en az 60 almış olmak

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Boy ve Yaş Şartı

- Erkek adaylarda minimum boy 167 cm, kadın adaylarda 160 cm olmalı.

- Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuru ile ilgili diğer detaylara ulaşmak için https://www.kocaeli.bel.tr/kocaeli-buyuksehir-belediye-baskanligina-ilk-defa-atanmak-uzere-itfaiye-eri-alimi-ilani.html adresine tıklayabilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız.