2024 düşük KPSS puanıyla memur alımı başladı: 60, 65, 70 KPSS puanıyla başvuru yapılabilecek ilanlar

2024 yılında düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar arasında belediyeler, üniversiteler ve bazı bakanlıklar öne çıkıyor. Özellikle 60 ile 65 puanıyla birçok ilan yayınlanmış durumda. Bu ilanlarda, lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türleri geçerli.

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Düşük KPSS puanıyla yapılan alımlarda, adayların sağlaması gereken genel ve özel şartlar bulunuyor. Özel şartlar ilanın niteliklerine göre farklılık gösteriyor. Adaylarda aranan genel şartlar ise şunlardır:

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Genel Şartlar

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emekli aylığı almıyor olmak.

- Alım yapılacak kadroya göre 30 ya da 35 yaşından büyük olmamak.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Başvuruları Özel Şartlar

- Erkek adaylar için minimum 167 cm, kadın adaylar için 160 cm boy şartı,

- Kapalı alan fobisi olmamak (itfaiye eri alımı için),

- En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

KPSS Puanına Göre Alım Yapan Kurumlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı

KPSS Puan Türü: P93 Taban Puan: 60

Kırşehir Mucur Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı

KPSS Puan Türü: P94 Taban Puan: 65

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P93 Taban Puan: 60

Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 / P93 Taban Puan: 60

Şanlıurfa Siverek Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 Taban Puan: 60

Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 / P93 Taban Puan: 60

Antalya Manavgat Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 Taban Puan: 60 / 65

Bartın Abdipaşa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 Taban Puan: 60

Ardahan Göle Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 / P94 Taban Puan: 60 / 70

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P93 Taban Puan: 60

Kastamonu Ağlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 Taban Puan: 65

Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı

KPSS Puan Türü: P3 / P94 Taban Puan: 60

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kamu kurumu ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden erişebilirsiniz. Başvuru detaylarına ilgili ilana tıklayarak ulaşabilirsiniz.