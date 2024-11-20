Türk Hava Yolları’ndan 2024 personel alımı: 13 farklı pozisyon için ilan yayınlandı

2024 sona ermeden THY, 1000 kabin memuru ve 900 pilot olmak üzere toplam 1900 yeni personel alacak. Genel başvuru şartları arasında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir adli sicil kaydı ve arşivi olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" detayları yer alıyor.

THY İlanları (AA)

Kabin Memuru Alımı Şartları Neler?

- 30 yaşını doldurmamış olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- 160-180 cm boy aralığında olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek,

- Sağlık ve fiziksel yeterlilik şartlarını taşımak.

Pilot Alımı Şartları Neler?

- 01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş olmak

- İyi derecede İngilizce bilmek,

- Uçuş tecrübesine sahip olmak (en az 500 saat),

- Geçerli tip yetkisine ve sağlık sertifikasına sahip olmak,

- Uçuş disiplinsizliği veya kusuru sebebiyle ceza almamış olmak.

- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

İlanlar Ne Zaman Yayınlanacak?

Bazı pozisyonlar için adaylar, ilanların 2025 yılına kalmasından endişeli olsa da, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, ilanların 2024 yılı bitmeden duyurulacağı yönünde. Özellikle kabin memuru alımı ilanlarının Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Diğer Kadroların Başvuru Şartları Neler?

THY, yurtdışında görev alacak personeller için de özel ilanlar yayınladı. Ayrıca uçuş öğretmeni, II. pilot, kaptan pilot gibi birçok farklı alanda istihdam sağlanacak. Tüm ilanlar ve başvuru şartları için THY'nin resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

İlanlara göz atmak ve başvuru şartlarını incelemek için tıklayınız: https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar

THY İlanları

Yetiştirilmek Üzere Uçuş Öğretmeni (FI)

Flight Instructor (FI) (Uçuş Öğretmeni) herhangi bir pilot lisansının veya yetkisinin tanzimi, uzatılması veya yenilenmesi için gerekli olan uçuş eğitimini yaptırmaya yetkili pilotlardır. Bu ilan kapsamında süreci olumlu sonuçlanan adaylar Türk Hava Yolları'nın %100 iştiraki olan TAFA'da (Turkish Airlines Flight Academy) istihdam edilerek FI olarak yetiştirileceklerdir.

İlan Kapsamı

SHGM tarafından belirlenen ATPL lisansına sahip kişiler FI eğitimine alınarak TAFA bünyesinde istihdam edileceklerdir.

Genel Nitelikler

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

• 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak

• En az lisans mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.)

• Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az iki yıl tecil edilmiş olması.

• TAFA'nın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak

• Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak

II.Pilot (Dar Gövde, Tip Yetkisi Olmayan)

İlan Kapsamı

A320 ve B737 uçak tiplerinden birinde güncel tip yetkisine sahip olmayan II.Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

· T.C. vatandaşı veya Mavi kart sahibi olmak,

· 01.01.1984 tarihinden sonra (Toplam uçuş tecrübesi 1500 saat ve üzerinde olan adaylar için 01.01.1974 tarihinden sonra) doğmuş olmak

· En az lise mezunu olmak (Yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

· Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

· Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirmeyi taahhüt edebiliyor olmak,

· Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

· Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

· Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ya da disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

· Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

THY İlanları (A Haber Foto Arşiv)

Kaptan Pilot Geniş Gövde (Non-Type Rated)

Türk Hava Yolları A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

• T.C. vatandaşı olmak veya Mavi Kart sahibi olmak,

• 01.01.1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

• Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,

• Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

• Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

• Mavi Kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

Uçuş Öğretmeni (FI)

Flight Instructor (FI) (Uçuş Öğretmeni) herhangi bir pilot lisansının veya yetkisinin tanzimi, uzatılması veya yenilenmesi için gerekli olan uçuş eğitimini yaptırmaya yetkili pilotlardır. Bu ilan kapsamında süreci olumlu sonuçlanan adaylar Türk Hava Yolları'nın %100 iştiraki olan TAFA'da (Turkish Airlines Flight Academy) istihdam edilecektir.

İlan Kapsamı

SHGM tarafından belirlenen Uçak Uçuş Öğretmenliği FI(A) yetkilerine sahip olan FI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

• 01.01.1969 tarihinden sonra doğmuş olmak

• En az ön lisans mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.)

• Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

• TAFA'nın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak

• Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak

Kaptan Pilot Dar Gövde (B737)

İlan Kapsamı

B737 tipinde güncel tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

· T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

· 01.01.1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

· En az lise mezunu olmak, (Yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

· Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

· Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,

· Ortaklığın göstereceği yeri ana üsolarak kabul edip orada ikamet etmek,

· Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

· Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

· Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

THY İlanları (A Haber Foto Arşiv)

Kaptan Pilot Geniş Gövde

B777/787 ve A330/350 tiplerinden birinde güncel tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

· T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

· 01.01.1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

· En az lise mezunu olmak, (Yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

· Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

· Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,

· Ortaklığın göstereceği yeri ana üsolarak kabul edip orada ikamet etmek,

· Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

· Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

· Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

Tecrübeli II.Pilot Geniş Gövde

İlan Kapsamı

B777/787 ve A330/350 uçak tiplerinden birinde geçerli tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip II. Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

· T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

· 01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak,

· En az lise mezunu olmak, (Yurtdışından mezun adayların denklik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

· Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

· Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak,

· Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

· Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

· Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

· Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

Tecrübeli II.Pilot Dar Gövde

İlan Kapsamı

B737 veya A320 uçak tiplerinden birinde güncel tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip II. Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

· T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

· 01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak,

· En az lise mezunu olmak (Yurtdışından mezun adayların denklik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

· Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

· Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak,

· Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

· Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

· Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

· Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI)

Türk Hava Yolları filosunda yer alan A320/A330/B737/B777 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen öğretmen pilot yetkisine sahip olan SFI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

• 01.01.1989 tarihinden önce, 01.01.1954 tarihinden sonra doğmuş olmak

• En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.)

• Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

• Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disipsinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak

• Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak