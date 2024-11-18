İŞKUR İUP sistemi devreye girdi: 18 yaşını doldurana 140 günde 116.620 TL maaş!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş Gücü Uyum Programı (İUP) büyük ilgi gördü. 498 bin başvurunun yapıldığı programda, 94 bin kişi iş gücüne katılım fırsatından yararlandı. Program katılımcılara çeşitli eğitimlerle iş piyasasına entegrasyonu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Eğitim ve Destekle İş Gücüne Katılım

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, İUP katılımcılarına iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerileri, iş ahlakı ve motivasyon gibi çeşitli eğitimler sunuyor. Ayrıca, sosyal güvenlik prim giderleri de karşılanıyor. Başlangıçta günlük 666,75 TL olan ödeme, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 833 TL'ye çıkarıldı. Programda, bir kişi en fazla 140 gün süreyle yararlanabiliyor ve toplamda 116 bin 620 TL ödeme alabiliyor.

A Haber foto arşiv

Kimler Başvurabilir?

Programa başvurabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Katılımcıların Türk vatandaşı olması, SGK'ya kayıtlı olmamaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları gibi temel koşullar aranıyor. Ayrıca, hane gelir şartını sağlayan kişiler de programa başvurabilecek.

Program, özellikle kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar gibi gruplara öncelik tanıyor. Ancak bu gruplar arasında herhangi bir sıralama yapılmıyor.

A Haber foto arşiv

İzlenebilir ve Katılımcılara Esneklik

Programa katılanlar, belirli süreler için izin hakkına sahipler. Eğer program süresi 6 aya kadar ise 7 gün, daha uzun süreli katılımlarda ise 10 güne kadar izin kullanılabiliyor. Bu sürelerde katılımcıların cep harçlıkları ve sosyal güvenlik primleri ödenmemekle birlikte, sağlık, evlenme veya yakınlarının vefatı gibi durumlar da izin kapsamına alınıyor.

A Haber foto arşiv

Sigorta Durumu ve Diğer Çalışmalar

İUP katılımcıları, programa katılırken aynı zamanda sigortalı olarak başka bir işte de çalışabiliyor. Ayrıca başka bir işte sigortalı çalışırken sosyal güvenlik prim borçları ortaya çıkarsa SGK bu durumdan sorumlu tutulamayacak.

Programdan mazeretsiz olarak ayrılanlar veya teklif edilen işleri kabul etmeyenler için 12 ay boyunca yeni bir başvuru hakkı verilmemektedir.

A Haber foto arşiv

Başvuraların Yüzde 73'ü Kadın

Programın başvuruları hızla arttı. Bugüne kadar yapılan başvuruların %73'ü kadınlar tarafından yapıldı. Başvuruların yoğun olduğu illerde, özellikle eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan 120 bin kontenjan büyük bir pay alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise özel eğitim kontenjanları dikkat çekiyor.

İUP'nin Geleceği ve Yeni Faz

Başarıyla uygulamaya geçilen İş Gücü Uyum Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından büyük bir reform olarak değerlendiriliyor. Bakan Işıkhan, programın amacının, iş gücü piyasasında yer edinmeye çalışan kadınlar, gençler ve engelliler gibi gruplara eğitim yoluyla beceri kazandırmak olduğunu belirtti. Ayrıca programın ülke genelinde iş gücüne katılımı artırarak, üretime katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.