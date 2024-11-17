32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru tarihleri ne zaman? 2025 POMEM polis alımı şartları neler?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında yapılacak 32. dönem polis alımları binlerce adayın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Emniyet teşkilatına katılmayı hayal eden gençler başvuru tarihlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla süreç resmiyet kazandı. Bu yıl 12 bin yeni polis memuru istihdam edilecek.

32. Dönem POMEM Polis Alımları İçin Geri Sayım Başladı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında yapılacak 32. dönem polis alımları, binlerce adayın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Emniyet teşkilatına katılmayı hayal eden gençler, başvuru tarihlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla süreç resmiyet kazandı. Bu yıl 12 bin yeni polis memuru istihdam edilecek.

12 Bin Polis Alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları öncesinde önemli detayları paylaştı. Alım yapılacak kadrolarla ilgili bilgi veren Yerlikaya, lisans ve ön lisans mezunları için ayrılan kontenjanları da açıkladı.

Toplamda 12 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda lisans mezunlarından 8 bin 160 erkek ve 1.440 kadın olmak üzere toplam 9 bin 600 aday; ön lisans mezunlarından ise 2 bin 40 erkek ve 360 kadın olmak üzere 2 bin 400 aday Emniyet teşkilatına katılacak.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen Huzur Toplantısı'nda alımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"179 yıllık çınarımız Emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giymek isteyen gençlerimize müjdeler verdik. 32. Dönem POMEM kapsamında 12 bin yeni polis memurumuz teşkilatımıza güç katacak. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum. Ay yıldızlı üniformamızla vatanımızın huzur ve güvenliği için omuz omuza çalışacak neferlerimiz yetişecek."

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

32. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 31. dönem başvuruları, 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyurular başvuru sürecinin detaylarını netleştirecek. Adaylar, gerekli bilgileri buradan takip edebilecek.