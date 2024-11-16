Sağlık Bakanlığı 330 İUP personel alımı yapacak: Günlük ücret ödemesi ne kadar? Temizlik, bakım ve onarım

İŞKUR'un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programı (İUP), işsiz bireylerin çalışma hayatına katılmalarını desteklemek için tasarlanmış bir programdır. Sağlık Bakanlığı'nın bu kapsamda yayınladığı ilanlara, belirli kriterleri karşılayan adaylar başvuruda bulunabilir. İşte başvuru şartları ve detaylar…

Başvuru Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz statüsünde bulunmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Hane gelir şartını karşılamak,

- Son bir yıl içinde İŞKUR'un aktif işgücü programlarından faydalanmamış olmak,

- Başvuru tarihinden önceki bir ayda sigortalı çalışmamış olmak.

Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılacak?

Alımlar, temizlik, bakım ve onarım gibi genel kamusal alan hizmetleri için gerçekleştirilecektir.

İŞKUR İUP İlanlar

Çalışma Süreleri ve Ücret Detayları

Program kapsamında ilk dört hafta boyunca haftada 5 gün, ardından haftada 3 gün çalışma planlanmaktadır. Katılımcılar, her çalışma günü için 833 TL ödeme alacaktır. Bu düzenleme, çalışanların düzenli katılımını teşvik etmeyi ve ekonomilerine ek destek sunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, 14 Kasım 2024 itibarıyla başlamış olup, 18 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecektir. Bu personel alımları, Ardahan ili ve çevresinde gerçekleştirilecektir. Toplamda 330 kişi istihdam edilecektir. Adaylar, İŞKUR üzerinden 2707 ilan no ile başvuru yapabilirler.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx adresinden ilgili ilanın detaylarına bakabilir, başvuruda bulunabilirsiniz.