İŞKUR Kasım ayında 3473 İUP personel alımları yapacak: Şehir şehir detaylar açıklandı!

İŞKUR İUP personel alım başvuruları başladı. İUP çerçevesinde alım yapacak kurumlar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Adalet Bakanlığına bağlı adliyeler ve İl Göç İdaresi müdürlükleri bulunuyor. İşte başvuru şartları ile ilgili ayrıntılar…

Başvuru Şartları Neler?

İUP kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların sağlaması gereken özel şartlar ilanın niteliklerine göre farklılık gösteriyor. Genel şartlar ise şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

- Son bir yıl içinde sigortalı bir işte çalışmamış olmak,

- Hane gelir şartını karşılamak.

Hangi İllerde Alımlar Yapılacak?

İŞKUR İUP İlanlar

Kasım ayında yapılacak olan alımlar, toplamda 2842 kişi için şu şehirlerde gerçekleştirilecek:

İŞKUR İUP İlanlar

Ankara, Adıyaman, Burdur, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Uşak, Eskişehir, Trabzon, Erzurum, Adana, Bayburt, Kilis, Yozgat ve Yalova.

Ek olarak, farklı tarihlerde sona erecek başvurular için ilan edilen kontenjanlar ise şöyle:

İŞKUR İUP İlanlar

16 Kasım 2024'e kadar: Bingöl için 200 kişi,

İŞKUR İUP İlanlar

17 Kasım 2024'e kadar: Bartın, Kocaeli, Konya, Mersin, Sinop, Kırıkkale ve Çanakkale'de toplam 235 kişi,

İŞKUR İUP İlanlar

18 Kasım 2024'e kadar: Mersin, Kırıkkale, Çorum, Düzce, Hatay, Nigde, Iğdır, Isparta, Kilis, Şanlıurfa, Kayseri, Tekirdağ gibi illerde toplam 3038 kişi alınacak.

İŞKUR İUP İlanlar

İŞKUR İUP İlanlar

İŞKUR İUP İlanlar

Başvuru Nasıl Yapılır?

İUP ilanlarına başvurular, e-Devlet, ALO 170 hattı veya İŞKUR'un e-şubesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Ayrıca, zorunlu hallerde İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden de başvuru kabul edilmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yalnızca 5 gün ile sınırlıdır. Bu nedenle, adayların başvuru sürelerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

İlgili ilanların detaylarına bakmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx adresine tıklayın.