3500 İŞKUR personel alımı yapılıyor: Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarına işçi alımı yapılacak

İŞKUR'un İUP kapsamında yayınladığı duyuruya göre, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarına 3500 personel ve işçi alımları yapılacak. Yayınlanan ilanlara göre başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kaymakamlıklar ve Valilikler kapsamında alınacak.

İUP Nedir?

İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan bir programdır. İşsizlere mesleki bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bu program, özellikle özel politikalar gerektiren gruplara iş imkanı sağlamaktadır. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen İUP, adaylara çeşitli sektörlerde çalışma fırsatı sunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları ve süreçleri, her kurumun ilanına göre değişiklik gösterebilir. İlgili ilanlara İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden erişilebilir.

İŞKUR İlanları

Kontenjan Bilgileri ve Alım Yapılacak Şehirler

İŞKUR İUP İlanlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bartın, Bilecik, Kırıkkale, Konya, Kocaeli, Isparta, Sinop ve Hatay illerinde toplam 96 personel alımı yapacak.

İŞKUR İUP İlanlar

Sağlık Bakanlığı başvurularında Ardahan ili için toplam 330 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR İUP İlanlar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Bingöl Merkez İl Emniyet Müdürlüğü'nde bakım-onarım kadrosunda 100 kişi alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dört farklı şehirde camilerde görev yapmak üzere toplam 405 kişi istihdam edecek. İUP programına katılanlar, günlük 833 TL ödeme alacak. İlk dört hafta boyunca haftada 5 gün devam zorunluluğu bulunuyor. Bu düzenleme, programa düzenli katılımı teşvik etmeyi ve çalışanlara ek bir maddi destek sağlamayı hedefliyor.

Başvuru Detayları

İlgili ilanların detaylarına bakmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx adresine tıklayın.