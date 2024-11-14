Et ve Süt Kurumu KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar

Et ve Süt Kurumu, farklı şehirlerde görev almak üzere toplamda 10 personel alımı yapmayı hedefliyor. İş ilanları kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Bingöl gibi illerde kasap, soğutma teknisyeni, şoför ve beden işçisi pozisyonlarında alımlar gerçekleştirilecek. İşte güncel ilan detayları:

Kasap: 3 pozisyon - İlan No: 00008652051 ve 00008650307

Şoför - Yük Taşıma: 1 pozisyon - İlan No: 00008652191

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni: 2 pozisyon - İlan No: 00008650232

Beden İşçisi (Genel): 3 pozisyon - İlan No: 00008650122

İŞKUR

İŞKUR

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

Sağlık açısından görevlerini yapmalarına engel bir durumlarının olmaması,

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması ya da askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor.

Et ve Süt Kurumu Personel Alımı (A Haber Foto Arşiv)

Özel pozisyonlar için ek şartlar ise şöyle:

Kasap Alımı Başvuru Şartları: Sağlık kurulu raporu ile ağır işlerde çalışabilir olması, bulaşıcı hastalık taşımaması, MEB, EBK veya İŞKUR SEKAP sertifikasına ya da kasaplık alanında ustalık belgesine sahip olması gerekmektedir.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Başvuru Şartları: İlgili meslek lisesi veya ön lisans mezunu olması, vardiyalı çalışabilmesi, bulaşıcı hastalık taşımaması ve sağlık açısından ağır işlerde çalışabilir durumda olması gerekmektedir.

Şoför - Yük Taşıma Başvuru Şartları: Lise mezunu olması, 18-40 yaş aralığında bulunması, C veya C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve en az bir yıllık şoförlük tecrübesi bulunması gerekmektedir.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR'un online başvuru sistemi üzerinden kabul edilecek olup, her bir ilan için belirlenen son başvuru tarihi 18 Kasım 2024'tür. Adayların başvuru işlemlerini https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden tamamlamaları gerekmektedir.