14 Kasım 2024, Perşembe
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OGM, İŞKUR ile 4 farklı branşta işçi alımı yapacak: Aşçı, bahçıvan, orman işçisi, laboratuvar teknikeri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2024 11:01
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OGM, İŞKUR ile 4 farklı branşta işçi alımı yapacak: Aşçı, bahçıvan, orman işçisi, laboratuvar teknikeri

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanlar, 14 Kasım 2024 tarihinde İŞKUR’da yayımlandı. OGM, iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı pozisyonlarda 9 kişilik işçi alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvuru şartlarını sağladıkları takdirde KPSS puanı olmadan da başvuru yapabilecek. İşte başvuru detayları…

OGM'nin yayımladığı ilana göre alımlar Ankara, Bursa, Muğla ve Trabzon illerinde yapılacak. İşte ilan numaraları ve pozisyonlar:

Ankara: Orman İşçisi - İlan No: 00008644173

Bursa: Orman İşçisi - İlan No: 00008644426

Muğla: Orman İşçisi - İlan No: 00008645160

Trabzon: Laboratuvar Teknikeri - İlan No: 00008645693

Trabzon: Bahçıvan(Fidan Yetiştiricisi) - İlan No: 00008654991

Ankar: Aşçı - İlan No: 00008655016

İŞKUR OGM İlanıİŞKUR OGM İlanı

Genel Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,

Kamu haklarından yoksun olmama,

18 yaşını doldurmuş olma,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik maaşı almama,

En az ilköğretim mezunu olma

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmama şartları aranmaktadır.

Bazı pozisyonlar için adayların 35 yaşını aşmamış olması şart koşulurken, diğer bazı pozisyonlarda 40 yaş sınırı bulunuyor. Özel başvuru şartları, pozisyonun niteliğine göre değişiklik gösteriyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, 14 Kasım 2024 ile 18 Kasım 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvurular, İŞKUR'un online sistemi üzerinden yapılabilecek. Alımlar noter huzurunda kura işlemleri ile gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ise 26-29 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kura ile ilgili detaylar, OGM'nin ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

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