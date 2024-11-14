2025 yılında 3500 Polis ve Asker alımı yapılacak: PMYO, JAMYO, JSGA başvuru şartları

2025 yılı itibarıyla lise mezunu olan adaylar için polis ve asker alımları gündemde yer alıyor. TYT ve AYT puanı bulunan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde açılacak kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ve Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) gibi eğitim kurumları da öğrenci alımlarını duyurmuş durumda.

Polis Memuru (AA)

1000 Askeri Personel ve 2500 Polis Alımı Bekleniyor

Kamuya yapılacak 3500 kişilik alım kapsamında, 1000 askeri personel ve 2500 polis memuru alınması öngörülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı, özellikle JAMYO ve JSGA bünyesinde 800 subay ve astsubay alımı planlıyor. Polis alımları ise PMYO kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Polis alımında 2000 erkek ve 500 kadın aday kabul edilecek.

Polis Memuru (AA)

Adaylar TYT ve AYT ile Başvuracak

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 YKS sınav takvimine göre, TYT ve AYT puanları alımların başvuru sürecinde etkili olacak. Bu nedenle polis ve asker alımı hedefleyen adayların 2025 YKS'de başarılı olmaları gerekiyor.

İç Güvenlik Fakültesi 200 Öğrenci Alacak

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi için 2025-2026 eğitim öğretim yılında 200 Polis öğrenci almayı planlıyor. Bu öğrenciler, gelecekte iç güvenlik alanında profesyonel olarak görev alacak şekilde yetiştirilecek.