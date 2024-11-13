Ev hanımlarına evde paketleme işi fırsatları! İŞKUR paketleme işleri ve başvuru detayları
Evde çalışarak ek gelir elde etmek isteyenlerin en çok tercih ettiği işlerden biri olan paketleme işleri, büyük ilgi görüyor. Özellikle ev hanımları tarafından aranan paketleme işleri hem günlerini değerlendirmelerine olanak sağlıyor hem de ev bütçesine katkı yapmalarına yardımcı oluyor. İşte, Kasım 2024 itibarıyla İŞKUR tarafından sunulan evde ek iş fırsatları ve başvuru detayları…
Ev hanımlarının yanı sıra öğrenciler, emekliler ve iş arayanlar için ideal bir seçenek olan evde paketleme işi, ek gelir arayışında olan birçok kişi için tercih edilen bir yöntem haline geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki firmalar, evde paketleme işçisi arıyor. Bu işler, sabun, kına, çorap ve telefon kılıfı gibi birçok ürünün paketlenmesini içeriyor.
İŞKUR Üzerinden Evde Paketleme İşine Nasıl Başvurulur?
Evde paketleme işi için İŞKUR aracılığıyla başvuru yapmak mümkün. İlk olarak İŞKUR şubesine giderek bir meslek danışmanı ile görüşebilir ve paketleme işine başvurmak istediğinizi iletebilirsiniz. Başvuruda, iletişim bilgilerinizi eksiksiz girerek iş geçmişinizi paylaşmanız önemlidir. Alternatif olarak İŞKUR E-Şube web sitesi üzerinden online başvuru da yapabilirsiniz.
İŞKUR Paketleme İşleri Neler?
Bulaşık süngeri paketleme işçisi
Cetvel paketleme işçisi
Çakmak taşı paketleme işçisi
Çorap paketleme işçisi
Cımbız paketleme işçisi
Dezenfektan paketleme işçisi
Düğme paketleme işçisi
Havlu paketleme işçisi
Ihlamur paketleme işçisi
Karanfil paketleme işçisi
Kına paketleme işçisi
Kostüm paketleme işçisi
Küpe arkası paketleme işçisi
Kürdan paketleme işçisi
Lateks eldiven paketleme işçisi
Maket bıçağı paketleme işçisi
Mendil paketleme işçisi
Nikah şekeri paketleme işçisi
Pipet paketleme işçisi
Sabun paketleme işçisi
Saat pili paketleme işçisi
Süpürge torbası paketleme işçisi
Takı paketleme işçisi
Tel toka paketleme işçisi
Telefon kılıfı paketleme işçisi
Tütün paketleme işçisi
Tütsü paketleme işçisi
Vida paketleme işçisi
Yara bandı paketleme işçisi
Zımba makinesi paketleme işçisi
İŞKUR Evde Paketleme İş Ücretleri 2024
İŞKUR üzerinden alacağınız paketleme işlerinde, ayda 10.000 TL ila 20.000 TL arasında bir kazanç elde etmeniz mümkün. Özellikle ailenizle birlikte çalışarak verimliliği artırabilir ve kazancınızı yükseltebilirsiniz. Çalışma hızınıza ve işe ayırdığınız zamana göre kazancınız değişiklik gösterecektir.
İŞKUR paketleme ilanlarını görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız.