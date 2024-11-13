Ev hanımlarına evde paketleme işi fırsatları! İŞKUR paketleme işleri ve başvuru detayları

Ev hanımlarının yanı sıra öğrenciler, emekliler ve iş arayanlar için ideal bir seçenek olan evde paketleme işi, ek gelir arayışında olan birçok kişi için tercih edilen bir yöntem haline geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki firmalar, evde paketleme işçisi arıyor. Bu işler, sabun, kına, çorap ve telefon kılıfı gibi birçok ürünün paketlenmesini içeriyor.

İŞKUR Evde Paketleme (A Haber Foto Arşiv)

İŞKUR Üzerinden Evde Paketleme İşine Nasıl Başvurulur?

Evde paketleme işi için İŞKUR aracılığıyla başvuru yapmak mümkün. İlk olarak İŞKUR şubesine giderek bir meslek danışmanı ile görüşebilir ve paketleme işine başvurmak istediğinizi iletebilirsiniz. Başvuruda, iletişim bilgilerinizi eksiksiz girerek iş geçmişinizi paylaşmanız önemlidir. Alternatif olarak İŞKUR E-Şube web sitesi üzerinden online başvuru da yapabilirsiniz.

İŞKUR Evde Paketleme

İŞKUR Paketleme İşleri Neler?

Bulaşık süngeri paketleme işçisi

Cetvel paketleme işçisi

Çakmak taşı paketleme işçisi

Çorap paketleme işçisi

Cımbız paketleme işçisi

Dezenfektan paketleme işçisi

Düğme paketleme işçisi

Havlu paketleme işçisi

Ihlamur paketleme işçisi

Karanfil paketleme işçisi

Kına paketleme işçisi

Kostüm paketleme işçisi

Küpe arkası paketleme işçisi

Kürdan paketleme işçisi

Lateks eldiven paketleme işçisi

Maket bıçağı paketleme işçisi

Mendil paketleme işçisi

Nikah şekeri paketleme işçisi

Pipet paketleme işçisi

Sabun paketleme işçisi

Saat pili paketleme işçisi

Süpürge torbası paketleme işçisi

Takı paketleme işçisi

Tel toka paketleme işçisi

Telefon kılıfı paketleme işçisi

Tütün paketleme işçisi

Tütsü paketleme işçisi

Vida paketleme işçisi

Yara bandı paketleme işçisi

Zımba makinesi paketleme işçisi

İŞKUR Evde Paketleme (A Haber Foto Arşiv)

İŞKUR Evde Paketleme İş Ücretleri 2024

İŞKUR üzerinden alacağınız paketleme işlerinde, ayda 10.000 TL ila 20.000 TL arasında bir kazanç elde etmeniz mümkün. Özellikle ailenizle birlikte çalışarak verimliliği artırabilir ve kazancınızı yükseltebilirsiniz. Çalışma hızınıza ve işe ayırdığınız zamana göre kazancınız değişiklik gösterecektir.

İŞKUR paketleme ilanlarını görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız.