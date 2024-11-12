2024 KGM işçi alımı ilanı yayınlandı! 13 şehirde 29 beden işçisi alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde farklı şehirlerde iş fırsatları sunuyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni ilan kapsamında, toplam 13 şehirde 29 beden işçisi istihdam edilecek. Peki hangi şekirlerde işçi alımları yapılacak? İşte başvuru şartları ve detayları...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanla, 13 şehirde toplam 29 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) kapsamındaki işçi alımı için belirlenen kadrolar, çeşitli şehirlerdeki KGM bölge müdürlüklerinde istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, gerekli şartları yerine getirerek başvurularını 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor.
Hangi Şehirlerde İşçi Alımı Yapılacak?
KGM, belirlenen kontenjanlarla işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak şehirler ve kadro bilgileri ise şu şekilde yer alıyor:
Adana: 1 beden işçisi
Antalya: 3 inşaat ustası, 2 elektrikçi, 1 büro işçisi
Aydın: 1 beden işçisi
Denizli: 1 beden işçisi
Hatay: 3 beden işçisi
İzmir: 5 beden işçisi
Kahramanmaraş: 1 beden işçisi
Konya: 3 beden işçisi
Karaman: 3 beden işçisi
Osmaniye: 1 beden işçisi
Mersin: 2 beden işçisi
Muğla: 1 beden işçisi
Trabzon: 1 beden işçisi
Başvuru Şartları Neler?
KGM işçi alımına başvurmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken genel şartlar şöyle sıralanmıştır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yoksun olmamak,
Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
Engelli adaylar için %40 ve üzeri engellilik durumunu gösterir sağlık raporuna sahip olmak,
İlan yayım tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
İşin gerektirdiği bedensel ve ruhsal sağlık koşullarını sağlamak.
Başvurular Nereden Yapılacak?
Başvurular, İŞKUR'un çevrimiçi platformu üzerinden veya ilgili il/ilçe İŞKUR şubelerinden yapılabilir. Başvuru süreci 11 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 15 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecektir.
İlgili iş ilanları için başvurular İŞKUR'un çevrimiçi portalı olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden yapılabilir.
İş ilanı duyurularına https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx adresinden erişebilirsiniz.