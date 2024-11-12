2024 KGM işçi alımı ilanı yayınlandı! 13 şehirde 29 beden işçisi alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanla, 13 şehirde toplam 29 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) kapsamındaki işçi alımı için belirlenen kadrolar, çeşitli şehirlerdeki KGM bölge müdürlüklerinde istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, gerekli şartları yerine getirerek başvurularını 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor.

Hangi Şehirlerde İşçi Alımı Yapılacak?

KGM, belirlenen kontenjanlarla işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak şehirler ve kadro bilgileri ise şu şekilde yer alıyor:

Adana: 1 beden işçisi

Antalya: 3 inşaat ustası, 2 elektrikçi, 1 büro işçisi

Aydın: 1 beden işçisi

Denizli: 1 beden işçisi

Hatay: 3 beden işçisi

İzmir: 5 beden işçisi

Kahramanmaraş: 1 beden işçisi

Konya: 3 beden işçisi

Karaman: 3 beden işçisi

Osmaniye: 1 beden işçisi

Mersin: 2 beden işçisi

Muğla: 1 beden işçisi

Trabzon: 1 beden işçisi

KGM İşçi Alımı İlanı

Başvuru Şartları Neler?

KGM işçi alımına başvurmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken genel şartlar şöyle sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Engelli adaylar için %40 ve üzeri engellilik durumunu gösterir sağlık raporuna sahip olmak,

İlan yayım tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

İşin gerektirdiği bedensel ve ruhsal sağlık koşullarını sağlamak.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR'un çevrimiçi platformu üzerinden veya ilgili il/ilçe İŞKUR şubelerinden yapılabilir. Başvuru süreci 11 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 15 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecektir.

İlgili iş ilanları için başvurular İŞKUR'un çevrimiçi portalı olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden yapılabilir.

İş ilanı duyurularına https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx adresinden erişebilirsiniz.