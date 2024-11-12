MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 9 Kamu Kurumu ve Bakanlık, 127 memur ve işçi alımı için ilan yayınladı

9 farklı kurumun açtığı pozisyonlar için 11 Kasım 2024 itibarıyla başvuru alınmaya başlandı. Kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. İşe alımlar kapsamında farklı illerden de başvuru kabul ediliyor. İşte başvuru şartları…

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları

Kamu haklarından mahrum bulunmamaları

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmamaları

Adayların herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları gerekiyor.

Her pozisyon için belirlenen özel kriterler, ilgili kurumun yayınladığı ilanlarda detaylandırılıyor.

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

KPSS Şartı Gerekiyor mu?

İlanlara başvuru yaparken adayların merak ettiği konulardan biri de KPSS şartı. Yayınlanan ilanların bir kısmında KPSS puan şartı aranırken, bazı kadrolar KPSS puanı olmaksızın da başvuru kabul ediyor. KPSS şartı aranan ilanlar ve diğer özel kriterler İŞKUR ve Resmi Gazete'de detaylandırılıyor.

Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

117 Memur Personel Alımı İlanları ve Detayları

Çanakkale Biga Belediyesi KPSS İle Memur Alımı

https://www.biga.bel.tr/duyuru/ilk-defa-atanmak-uzere-sozlesmeli-personel-alim-ilani

TÜRKAK 2023 / 2024 KPSS İle Memur Alımı

https://www.turkak.org.tr/personel-alim-basvurulari/akreditasyon-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu.html

KSBÜ 25 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/11/20241111-4-6.pdf

Mersin Üniversitesi KPSS li KPSS siz Personel Alımı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=e3ab179f-23f5-4a03-b669-9dc2dc8c105f

Sahil Güvenlik 2024 Yılı 15 Devlet Memuru Alımı

https://www.sg.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-2024-yili-devlet-memuru-basvurusu#

Savur Belediye 65 KPSS İle Memur Alımı

https://www.savur.bel.tr/duyuru/savur-belediye-baskanligina-ilk-defa-atanmak-uzere-egitmen-alim-ilani

Kütahya Sağlık Bilimleri 25 sözleşmeli Personel Alımı

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=vJGE9GFqTRnEQJDDwVf5tXSR3VebHnZtTsatAymg94Q6S1rgGUfAjlX7ikUspBtZoFt82fCmj2QsuN%2bCtYJ0P5ZbqZf%2f5H0n1AiCYKtVXH%2bOWV4nmxASK6QA7hUK%2fwao

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı İşçi Alımı İlanları

https://www.sg.gov.tr/duyurular

KGM 12 Şehir 28 İşçi Alımı İlanları

https://kamuilan.sbb.gov.tr/