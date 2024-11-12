MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 9 Kamu Kurumu ve Bakanlık, 127 memur ve işçi alımı için ilan yayınladı
Türkiye genelinde kamu kurumlarına memur, işçi ve personel alımları için yeni ilanlar yayımlandı. 11 Kasım 2024 itibariyle başlayan başvuru süreci ile 9 farklı kamu kurumu ve bakanlık bünyesinde toplam 127 kişilik kontenjan açıldı. İlgili alımlar, İŞKUR ve Resmi Gazete'de ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu. İşte, başvuru süreci, kontenjan detayları ve adaylarda aranan şartlar
9 farklı kurumun açtığı pozisyonlar için 11 Kasım 2024 itibarıyla başvuru alınmaya başlandı. Kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. İşe alımlar kapsamında farklı illerden de başvuru kabul ediliyor. İşte başvuru şartları…
Başvuru Şartları Nelerdir?
Başvuruda bulunacak adayların
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
Kamu haklarından mahrum bulunmamaları
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmamaları
Adayların herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları gerekiyor.
Her pozisyon için belirlenen özel kriterler, ilgili kurumun yayınladığı ilanlarda detaylandırılıyor.
KPSS Şartı Gerekiyor mu?
İlanlara başvuru yaparken adayların merak ettiği konulardan biri de KPSS şartı. Yayınlanan ilanların bir kısmında KPSS puan şartı aranırken, bazı kadrolar KPSS puanı olmaksızın da başvuru kabul ediyor. KPSS şartı aranan ilanlar ve diğer özel kriterler İŞKUR ve Resmi Gazete'de detaylandırılıyor.
117 Memur Personel Alımı İlanları ve Detayları
Çanakkale Biga Belediyesi KPSS İle Memur Alımı
https://www.biga.bel.tr/duyuru/ilk-defa-atanmak-uzere-sozlesmeli-personel-alim-ilani
TÜRKAK 2023 / 2024 KPSS İle Memur Alımı
https://www.turkak.org.tr/personel-alim-basvurulari/akreditasyon-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu.html
KSBÜ 25 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/11/20241111-4-6.pdf
Mersin Üniversitesi KPSS li KPSS siz Personel Alımı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=e3ab179f-23f5-4a03-b669-9dc2dc8c105f
Sahil Güvenlik 2024 Yılı 15 Devlet Memuru Alımı
https://www.sg.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-2024-yili-devlet-memuru-basvurusu#
Savur Belediye 65 KPSS İle Memur Alımı
https://www.savur.bel.tr/duyuru/savur-belediye-baskanligina-ilk-defa-atanmak-uzere-egitmen-alim-ilani
Kütahya Sağlık Bilimleri 25 sözleşmeli Personel Alımı
https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=vJGE9GFqTRnEQJDDwVf5tXSR3VebHnZtTsatAymg94Q6S1rgGUfAjlX7ikUspBtZoFt82fCmj2QsuN%2bCtYJ0P5ZbqZf%2f5H0n1AiCYKtVXH%2bOWV4nmxASK6QA7hUK%2fwao
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı İşçi Alımı İlanları
https://www.sg.gov.tr/duyurular
KGM 12 Şehir 28 İşçi Alımı İlanları
https://kamuilan.sbb.gov.tr/