Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, hangi tarihte? 2024 MEB atama tercihleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında atama tercih sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Sözleşmeli öğretmen adayları için başvuru ve tercih süreci heyecanı başlarken, tarih ve şartlar da Bakanlık tarafından duyuruldu. Mülakatta başarı gösteren adaylar, belirlenen tarihler arasında tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Tercihler 14 Kasım'da Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tercih sürecine dair merak edilen tarihleri paylaştı. Buna göre, 14 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olan tercih süreci, 20 Kasım 2024 saat 16.00'da sona erecek. Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayacak olup il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine onay için gitmeyecekler. Bu sayede başvurular dijital ortamda hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

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Atama Sonuçları 23 Kasım'da Açıklanacak

Adayların heyecanla beklediği atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde MEB tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, atama kararnameleri yasal süreç tamamlandıktan sonra öğretmenlerin görev yerlerine ulaşmak üzere ilgili illere gönderilecek. Bu süreç sonunda sözleşmeli öğretmen adayları görevlerine başlamaya hazırlanacak.

e-Devlet Üzerinden Başvuru Kolaylığı

Kurum tercihleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak olup, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. MEB, süreçle ilgili adayları bilgilendirmek amacıyla bir kılavuz yayınlamayı da planlıyor. Tercihlerin dijital ortamda gerçekleşecek olması, süreci hem adaylar hem de Bakanlık için hızlandıracak.