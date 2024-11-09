Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 sehirde KPSS’siz SYDV personel alımı yapıyor!

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren SYDV'ler, personel alımı yapacaklarını duyurdular. Kasım 2024 itibarıyla duyurulan bu personel alımlarında KPSS'siz pozisyonlar da bulunuyor. Başvuru koşulları ilanın niteliklerine göre değişiyor. Maaşlar, pozisyon, eğitim seviyesi, kıdem gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor. İşte başvuru şartları ve alım yapan kurumlar…

SYDV Personel Alımları (AA)

SYDV Personel Alımı Başvuru Şartları

SYDV personel alımında hem genel hem de pozisyona özel şartlar aranıyor. KPSS'li veya KPSS'siz pozisyonlar için farklı şartlar ilan formunda yer alıyor.

SYDV Personel Alımı (A Haber Foto Arşiv)

Genel Şartlar

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

- Görevi yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

- İlanlarda belirtilen yaş aralığında olmak.

SYDV Personel Alımı (A Haber Foto Arşiv)

KPSS ile Alım Yapılan Pozisyonlar

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı

Büro Görevlisi: KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı bulunmaktadır.

KPSS'siz Alım Yapılan Pozisyonlar

Eğitim Öğretim Planlayıcısı: İlgili lisans mezunu ve pedagojik formasyon sertifikasına sahip olması.

Muhasebeci: İlgili alanda ön lisans veya lisans mezunu olması; tercihen muhasebe deneyimine sahip olması.

Temizlik Görevlisi: En az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

SYDV Personel Alımı (A Haber Foto Arşiv)

SYDV Personel Alımı Yapan Şehir ve Kurumlar

Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/95731/mezitli-sydv.pdf

Konya Meram Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/95733/d-users-nuray-agar-desktop-meram-sydv.pdf

Rize Çayeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/95859/cayeli-kaymakanmligi-01-11.pdf

Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/95895/alanya-sydv-11-11-2024.pdf

Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/95916/c-users-hamide-acar-desktop-kep-iletisi-kurum-disi-isci-talep_ustyazi.pdf

Gümüşhane Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/97264/sosyal-yardimlasma-kurum-disi-isci-talebi-evrak-kayit-pdf-2.pdf

Sakarya Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/97271/sakarya-hendek-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-10-11-2024.pdf

İstanbul Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/97284/catalca-sosyal-yardimlasma_ek_kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilan-formu-catalca-sosyal-yrd-pdf.pdf

Konya Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlan formu ve detayı: https://media.iskur.gov.tr/97289/d-users-nuray-agar-desktop-eregli-sosyal-yard-ve-day-vakfi-kurumdisi-isci-alim-formu.pdf

Nasıl Başvuru Yapılır?

Her bir kurumun başvuru şartları ve süreci farklılık göstermektedir. İlan için gerekli belgelere ve işçi/personel alımı ilan formuna ulaşmak için yukarıda yer alan kurumların altında belirtilen adreslerden erişebilirsiniz. İlgili ilanlarda yayınlanan form üzerinden başvuru sürecine ulaşabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı sayfası üzerinden ilgili ilanlara gidebilirsiniz.



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