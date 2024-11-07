PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İşte İŞKUR personel alımı başvuru ekranı!
2024 yılı PTT personel alımları başvuruları için bekleyiş devam ediyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurulara dair detaylar merakla bekleniyor. Çeşitli pozisyonlarda yapılacak alımlara ilişkin resmi açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. İdari hizmet sözleşmeli personel ve diğer kadrolar için yazılı sınav ve mülakatlar gerçekleştiriliyor, ardından personel alımları yapılıyor. Peki, PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İşte başvuru süreci ve başvuru şartları…
Ağustos ayıyla birlikte PTT personel alımı beklentileri artmış durumda. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanacak duyuru doğrultusunda alımların başlama tarihleri açıklanacak. 2024 yılı için açılacak kadrolara başvurmak isteyen adaylar, PTT'nin İŞKUR aracılığıyla yayınlayacağı iş ilanlarını büyük bir merakla bekliyor.
PTT Personel Alımında Aranan Başvuru Şartları Neler?
PTT'den personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT personel alımlarında çeşitli pozisyonlar için başvuru şartları, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda güncelleniyor. 2024 yılından alınacak başvurular için özel başvuru şartları belli değil. Geçmiş yıllardaki PTT personel alımları başvuruları göz önüne alındığında genel başvuru şartları şu şekildedir:
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamına giren adaylar
Adayların başvuru yılı itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması
Kamu haklarından yasaklı olmaması
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya affa uğramış olsa dahi belirli suçlardan sicil kaydı bulunmaması
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olması
Görevin icrasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmaması
Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması
Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olması
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmaması
Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmaması
KPSS'den Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari puanı alması
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olması
İŞKUR Personel Alımı Başvuru Ekranı!
PTT, personel alımları için başvuruları İŞKUR aracılığıyla kabul ediyor. Bu kapsamda açılan iş ilanları, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.
İŞKUR'un resmi web sitesinde yayımlanan PTT iş ilanları sayfasını takip edebilirsiniz:
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00004655471
PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
PTT personel alımı başvuruları, belirli süreçlerden geçiyor. İlk aşamada, adaylar yazılı bir sınava tabi tutuluyor ve bu sınavın ardından mülakat gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, önceden belirlenmiş sınav ücretini yatırarak sınavlara giriş sağlayabiliyor. Bu süreçte adayların İŞKUR ve PTT'nin resmi internet sitelerinde yer alan başvuru formları dikkatle doldurmaları gerekiyor.