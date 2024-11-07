PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İşte İŞKUR personel alımı başvuru ekranı!

Ağustos ayıyla birlikte PTT personel alımı beklentileri artmış durumda. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanacak duyuru doğrultusunda alımların başlama tarihleri açıklanacak. 2024 yılı için açılacak kadrolara başvurmak isteyen adaylar, PTT'nin İŞKUR aracılığıyla yayınlayacağı iş ilanlarını büyük bir merakla bekliyor.

PTT Personel Alımları (AA)

PTT Personel Alımında Aranan Başvuru Şartları Neler?

PTT'den personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT personel alımlarında çeşitli pozisyonlar için başvuru şartları, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda güncelleniyor. 2024 yılından alınacak başvurular için özel başvuru şartları belli değil. Geçmiş yıllardaki PTT personel alımları başvuruları göz önüne alındığında genel başvuru şartları şu şekildedir:

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamına giren adaylar

Adayların başvuru yılı itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması

Kamu haklarından yasaklı olmaması

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya affa uğramış olsa dahi belirli suçlardan sicil kaydı bulunmaması

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olması

Görevin icrasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmaması

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olması

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmaması

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmaması

KPSS'den Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari puanı alması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olması

PTT Personel Alımları (AA)

İŞKUR Personel Alımı Başvuru Ekranı!

PTT, personel alımları için başvuruları İŞKUR aracılığıyla kabul ediyor. Bu kapsamda açılan iş ilanları, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

İŞKUR'un resmi web sitesinde yayımlanan PTT iş ilanları sayfasını takip edebilirsiniz:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00004655471

PTT Personel Alımları (AA)

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT personel alımı başvuruları, belirli süreçlerden geçiyor. İlk aşamada, adaylar yazılı bir sınava tabi tutuluyor ve bu sınavın ardından mülakat gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, önceden belirlenmiş sınav ücretini yatırarak sınavlara giriş sağlayabiliyor. Bu süreçte adayların İŞKUR ve PTT'nin resmi internet sitelerinde yer alan başvuru formları dikkatle doldurmaları gerekiyor.