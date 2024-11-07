2024 KPSS 50-55-60-65-70 düşük puanları ile memur alımları yapılacak
Kamu kurumları, düşük KPSS puanlarıyla personel alımları yapacak. Özellikle Kasım ayı itibarıyla en az 50 KPSS puanı alan adaylar için memur alımı ilanları yayımlandı. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik çeşitli pozisyonlarda kadro açıldı. İşte düşük puanlar ile alım yapan kurumlar...
Devlet kurumları, belirli pozisyonlarda kadro açığı olan bölümler için düşük KPSS puanıyla personel alımlarını duyuruyor. Adayların başvurabileceği başlıca kurumlar arasında belediyeler, üniversiteler ve bakanlıklar bulunuyor. Belediye ve üniversiteler çoğunlukla 50 veya 60 KPSS puanıyla alım yaparken, bakanlıkların bazı kadroları için puan şartı 70'e kadar çıkabiliyor.
Başvuruda Gerekli Koşullar Neler?
Adayların başvuru yapabilmesi için 2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan KPSS sınavına girmiş olmaları gerekiyor. İlgili puan türleri ise lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 olarak belirtilmiştir. Her bir kurumun özel alım koşullarına ek olarak, adaylardan genel şartlar da aranıyor.
Genel Başvuru Şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından yoksun olmamak,
- Görevini yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ilişiği bulunmamak.
Zabıta ve İtfaiye Alımlarında Özel Şartlar
Belediyelerde zabıta memuru ve itfaiye eri alımları için ek bazı koşullar bulunuyor. Erkek adayların 167 cm, kadın adayların ise en az 160 cm boyunda olması, sınav tarihine kadar 30 yaşını geçmemiş olmaları, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve itfaiye eri adaylarının kapalı alan korkusunun olmaması gibi şartlar aranıyor.
Hangi KPSS Puanıyla Hangi Kurum Alım Yapıyor?
Genel olarak belediyeler ve üniversiteler 50-60 KPSS puanıyla personel alımı yaparken, bakanlıkların bazı pozisyonları için bu puan 60-70 arasında değişebiliyor. Bu puanlar dahilinde memur alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru sürecine ilişkin detaylar kurumların ilan sayfalarında belirtiliyor.
Alım Yapacak Kurumlar
Hacıabdullah Belediyesi
Biga Belediyesi
Hınıs Belediyesi
Savur Belediyesi
Gelibolu Belediyesi
Hacıabdullah Belediyesi
Mucur Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Gebze Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Pınarhisar Belediyesi
Jandarma
Milli Saraylar İdaresi
Tarım Bakanlığı
Abdipaşa Belediyesi
Alanya Belediyesi
Diyanet
Manavgat Belediyesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Milli Savunma Bakanlığı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Göle Belediyesi
Ağrı Belediyesi
Sağlık Bakanlığı
Bilecik İl Özel İdaresi
TÜRKAK
Bilecik İl Özel İdaresi
Reyhanlı Belediyesi
KGM
EGM
İZKA
Diyanet
Sahil Güvenlik
Çevre Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvurular, kurumların resmi internet siteleri veya İŞKUR ilan platformu üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci boyunca tüm adayların gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru koşullarını detaylıca incelemeleri gerekiyor.
İlanları incelemek ve başvurmak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/