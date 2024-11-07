2024 KPSS 50-55-60-65-70 düşük puanları ile memur alımları yapılacak

Devlet kurumları, belirli pozisyonlarda kadro açığı olan bölümler için düşük KPSS puanıyla personel alımlarını duyuruyor. Adayların başvurabileceği başlıca kurumlar arasında belediyeler, üniversiteler ve bakanlıklar bulunuyor. Belediye ve üniversiteler çoğunlukla 50 veya 60 KPSS puanıyla alım yaparken, bakanlıkların bazı kadroları için puan şartı 70'e kadar çıkabiliyor.

Memur Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvuruda Gerekli Koşullar Neler?

Adayların başvuru yapabilmesi için 2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan KPSS sınavına girmiş olmaları gerekiyor. İlgili puan türleri ise lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 olarak belirtilmiştir. Her bir kurumun özel alım koşullarına ek olarak, adaylardan genel şartlar da aranıyor.

Memur Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Genel Başvuru Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından yoksun olmamak,

- Görevini yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ilişiği bulunmamak.

Zabıta Memur Alımları (AA)

Zabıta ve İtfaiye Alımlarında Özel Şartlar

Belediyelerde zabıta memuru ve itfaiye eri alımları için ek bazı koşullar bulunuyor. Erkek adayların 167 cm, kadın adayların ise en az 160 cm boyunda olması, sınav tarihine kadar 30 yaşını geçmemiş olmaları, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve itfaiye eri adaylarının kapalı alan korkusunun olmaması gibi şartlar aranıyor.

Memur Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Hangi KPSS Puanıyla Hangi Kurum Alım Yapıyor?

Genel olarak belediyeler ve üniversiteler 50-60 KPSS puanıyla personel alımı yaparken, bakanlıkların bazı pozisyonları için bu puan 60-70 arasında değişebiliyor. Bu puanlar dahilinde memur alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru sürecine ilişkin detaylar kurumların ilan sayfalarında belirtiliyor.

Alım Yapacak Kurumlar

İŞKUR Kamur Memur Alımları

İŞKUR Kamur Memur Alımları

Hacıabdullah Belediyesi

Biga Belediyesi

Hınıs Belediyesi

Savur Belediyesi

Gelibolu Belediyesi

Hacıabdullah Belediyesi

Mucur Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Gebze Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Pınarhisar Belediyesi

Jandarma

Milli Saraylar İdaresi

Tarım Bakanlığı

Abdipaşa Belediyesi

Alanya Belediyesi

Diyanet

Manavgat Belediyesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Milli Savunma Bakanlığı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Göle Belediyesi

Ağrı Belediyesi

Sağlık Bakanlığı

Bilecik İl Özel İdaresi

TÜRKAK

Bilecik İl Özel İdaresi

Reyhanlı Belediyesi

KGM

EGM

İZKA

Diyanet

Sahil Güvenlik

Çevre Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, kurumların resmi internet siteleri veya İŞKUR ilan platformu üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci boyunca tüm adayların gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru koşullarını detaylıca incelemeleri gerekiyor.



İlanları incelemek ve başvurmak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/