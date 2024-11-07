Otokoç personel alım ilanları: Servis teknisyeni, satış danışmanı, iş geliştirme uzmanı başvuru şartları
Otomotiv perakende ve hizmet sağlayıcısı Otokoç Otomotiv, çeşitli pozisyonlar için dolgun maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye genelindeki birçok lokasyonda farklı pozisyonlar için alım yapılacak. Peki ilanlara nasıl başvurulur? İşte alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şartları…
Otokoç Otomotiv, çeşitli illerdeki şubeleri için satış, servis, müşteri ilişkileri ve parça tedarik gibi alanlarda farklı pozisyonlarda eleman alımı yapıyor. İşte başvuru yapılabilecek bazı pozisyonlar:
Otokoç Ataşehir Ford - Servis Danışmanı
Otokoç Ankara Fiat - Hasar Takip Danışmanı
Otokoç Eskişehir Fiat- Araç Teslimat Görevlisi
Otokoç Ankara Fiat - Servis Danışmanı
Otokoç Parça Adana - Depo ve Sevk Görevlisi
Otokoç Antalya Fiat - Servis Teknisyeni -Boya
Otokoç Ankara Fiat - Garanti Danışmanı
Otokoç Antalya Fiat - Yedek Parça Danışmanı
Otokoç Beylikdüzü Fiat - Servis Danışmanı
Otokoç İstinye Fiat - Servis Danışmanı
Otokoç İzmir Fiat - Hasar Takip Danışmanı
Otokoç Bursa Nilüfer Fiat - Servis Danışmanı
Otokoç İstinye Ford - Satış Danışmanı
Otokoç İstinye Fiat-Müşteri İlişkileri Danışmanı
Otokoç Beylikdüzü Fiat-Servis Teknisyeni-Kaporta
Otokoç Antalya Ford - Servis Başteknisyeni - Hasar
Otokoç Beylikdüzü Fiat-Servis Teknisyeni - Trim
Otokoç Zincirlikuyu Fiat-Servis Teknisyeni - Trim
Otokoç Adana Fiat-2.El Operasyon Görevlisi-Belirli
Otokoç Otomotiv - İş Geliştirme Uzmanı
Otokoç Bursa Ford - Servis Teknisyeni - Trim
Otokoç Otomotiv - Satış Koordinasyon Uzmanı
Otokoç İnönü Kamyon - Servis Teknisyeni - Mekanik
Otokoç Antalya Fiat - Servis Teknisyeni - Mekanik
Otokoç İstinye Fiat - Servis Teknisyeni -Boya
Otokoç Parça Bursa - Satış Danışmanı
Otokoç Parça - Ürün Uzmanı
Otokoç Otomotiv - Hasar Uzmanı Dönemsel
Otokoç Parça - Satış Danışmanı (Konya)
Otokoç Antalya Fiat - Satış Danışmanı (Maserati)
Avis Bursa - Satış Destek Uzmanı
Genel Başvuru Şartları Neler?
En az ön lisans mezunu olmak
MS Office programlarına (Word, Excel) hakim olmak
Tercihen operasyon ve satış destek tecrübesine sahip olmak
Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak
Takım çalışmasına yatkınlık göstermek
Başvuru Süreci ve Detaylar
Otokoç Otomotiv'in sunduğu bu fırsatlara başvurmak isteyen adaylar, Kariyer.net üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İlgili ilanlara ve başvuru ekranına erişim için: https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=29831&hc=T