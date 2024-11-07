KPSS’siz kamu işçisi alımı: Sağlık Müdürlüğü, Darphane, EGM ve MEB duyurdu! İşte şartlar ve kontenjanlar

İŞKUR üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polisevleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenevleri, Sağlık Müdürlükleri ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda kamu işçisi istihdam edecek. Bu kurumlar, KPSS puanı gerektirmeden başvurular alacak.

İŞKUR Kamu Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Kadrolu olarak yapılacak kamu personeli alımında genel başvuru şartları ise şu şekildedir:

Türk Vatandaşı olma

Emeklilik veya yaşlılık maaşı almaması

657 sayılı Devlet Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları sağlaması

Milli güvenlik şartlarını sağlaması

Kamusal haklardan mahrum olmaması

Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmaması

İŞKUR Kamu Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

İŞKUR Kamu Personel Alımları

İŞKUR Kamu Personel Alımları

İŞKUR Kamu Personel Alımları

İŞKUR Kamu Personel Alımları

Beden İşçisi

Temizlik Görevlisi

İnşaat Mühendisi

Kaynakçı

ARGE Elemanı

Muhasebe Uzmanı

Kimya Teknikeri

Elektrik Teknisyeni

Dökümcü

Büro Memuru

Makine Teknisyeni

Matbaacı

Güvenlik Görevlisi

Greyder Operatörü

Aşçı

Servis Elemanı

İŞKUR Kamu Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvurular, İŞKUR aracılığıyla online olarak alınacak. Alımlar, kura yöntemiyle yapılacak.

İlgili ilana ulaşmak, başvuru yapmak ve detayları incelemek için tıklayınız.

Kamu ilanlarına başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.