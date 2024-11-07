KPSS'siz kamu işçisi alımı: Sağlık Müdürlüğü, Darphane, EGM ve MEB duyurdu! İşte şartlar ve kontenjanlar
Birçok kamu kurumları, farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Müdürlükleri, Darphane, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere birçok kamu kuruluşu, İŞKUR üzerinden KPSS şartı olmaksızın kura yöntemiyle kamu işçisi alımı gerçekleştirecek. İşte başvuru şartları ve detaylar…
İŞKUR üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polisevleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenevleri, Sağlık Müdürlükleri ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda kamu işçisi istihdam edecek. Bu kurumlar, KPSS puanı gerektirmeden başvurular alacak.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Kadrolu olarak yapılacak kamu personeli alımında genel başvuru şartları ise şu şekildedir:
Türk Vatandaşı olma
Emeklilik veya yaşlılık maaşı almaması
657 sayılı Devlet Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları sağlaması
Milli güvenlik şartlarını sağlaması
Kamusal haklardan mahrum olmaması
Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmaması
Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
Beden İşçisi
Temizlik Görevlisi
İnşaat Mühendisi
Kaynakçı
ARGE Elemanı
Muhasebe Uzmanı
Kimya Teknikeri
Elektrik Teknisyeni
Dökümcü
Büro Memuru
Makine Teknisyeni
Matbaacı
Güvenlik Görevlisi
Greyder Operatörü
Aşçı
Servis Elemanı
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvurular, İŞKUR aracılığıyla online olarak alınacak. Alımlar, kura yöntemiyle yapılacak.
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