2024 Kasım kamu memur alımları: İŞKUR personel alım ilanları yayınlandı: İtfaiye eri, zabıta memuru, temizlik personeli
Kamu sektöründe istihdam fırsatları artmaya devam ediyor. Kasım 2024 itibariyle kamuya yeni memur, personel ve işçi alımı için duyurular güncellendi. KPSS şartı aranmadan veya en az KPSS 50 puan ile başvuru yapılabilecek alımlara mevcut! İşte başvuru şartları ve alım yapan kurumlar…
Kasım ayı kamu memur ve işçi alım ilanları güncellendi. İlanlar arasında kadro sayıları, başvuru şartları ve son başvuru tarihleri gibi bilgiler yer alıyor. İlgili kadrolara başvurmayı düşünen adayların başvuru detaylarını incelemeleri ve başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri gerekiyor.
Kasım Ayı Kamu Yeni Personel Alımları
Kamuya personel alımı için Kasım ayı itibarıyla pek çok kamu kurumu tarafından ilanlar yayımlandı. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bu alımlarda ilkokuldan başlayarak farklı eğitim seviyelerine sahip adaylar başvuru yapabilecek.
Birçok kamu kurumu KPSS şartı aramadan veya en az KPSS 50 puan ile başvuru yapabilecek. İlan edilen personel alımları duyurularında kontenjan bilgileri ve başvuru şartları yer alıyor. Bu alımların bir kısmı memur pozisyonlarına yönelik olurken, diğer kısmı ise işçi ve personel kadrolarını kapsıyor.
Genel Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak
İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak
Kasım Ayı Kamu Personel Alımı İlanları
Çanakkale Biga Belediyesi Sözleşmeli Memuru Alımı
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı
Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Hatay Reyhanlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Memur Alımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı
Kırşehir Mucur Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı
Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Şanlıurfa Siverek Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Antalya Manavgat Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Bartın Abdipaşa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Sınav İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Memur Alımı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alımı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı
Bilecik İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı
Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı
Ardahan Göle Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı
Kastamonu Ağlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı
Kasım ayı memur ve personel alım ilanlarını incelemek ve başvurmak için tıklayınız.