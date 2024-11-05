5 Kasım kamu personel alım ilanları: KPSS’siz ve KPSS’li personel alımı yapılacak

Bu yılki personel alımları, lise, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede sunuluyor. Başvuru şartları, adayların eğitim seviyelerine ve pozisyonun niteliğine göre değişiklik gösterse de, tüm adayların uyması gereken bazı genel şartlar bulunuyor. İşte 5 Kasım kamu personel alım ilanları ve başvuru şartları…

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Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Görevin devamlı olarak yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu: askerlikle ilişkisi bulunmamak ya da askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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5 Kasım Kamu Personel Alım İlanları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 61 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 12 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI - 20 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kamu İlan

Nasıl Başvuru Yapılır?

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden ilanları inceleyebilir, başvuru şartlarına göz atabilir ve başvuru adımlarını izleyebilirisiniz.