Huzurevlerine KPSS'siz işçi ve 60 KPSS puanıyla memur alımı başladı: SYDV başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 ilde bulunan huzurevlerinde istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın işçi ve 60 KPSS puanı ile memur alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda farklı kadrolara yönelik olarak belirlenen alım şartları detaylandırıldı. Bu kapsamda, çeşitli pozisyonlara yerleştirilmek üzere SYDV personel başvuruları başladı.
Huzurevlerinde işçi pozisyonları için KPSS şartı aranmazken, memur kadroları için minimum 60 KPSS puanına sahip olmak gerekiyor. İlanlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan huzurevlerinde istihdamı kapsıyor. Başvuru şartları ise ilanın niteliklerine göre değişiklik gösteriyor. İlgili ilanların listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi ile İŞKUR platformu üzerinden erişime sunulmuştur. İşte SYDV başvuru şartları…
Başvuruda Aranan Genel Şartlar
Başvuruda bulunmak isteyen adayların;
Türk vatandaşı olması,
Kamu haklarından mahrum olmaması
Güvenlik açısından belirli suçlardan mahkum olmamış olması
Görevini yerine getirmesini engelleyebilecek bedensel ya da zihinsel bir rahatsızlığı bulunmaması
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik hizmetini tamamlamış ya da ertelemiş olmaları gerekmektedir.
Alım Yapılacak Kadrolar
Yaşlı ve Engelli Bakımı Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Muhasebe Görevlisi
Büro Görevlisi
Hizmet Elemanı
İlanlar ve Başvuru Detayları
Çorum Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Konya Meram Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Rize Çayeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bolu Dörtdivan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Bolu Dörtdivan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (1)
Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İlan bilgisi ve başvuru için:
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/