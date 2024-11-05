Huzurevlerine KPSS’siz işçi ve 60 KPSS puanıyla memur alımı başladı: SYDV başvuru şartları

Huzurevlerinde işçi pozisyonları için KPSS şartı aranmazken, memur kadroları için minimum 60 KPSS puanına sahip olmak gerekiyor. İlanlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan huzurevlerinde istihdamı kapsıyor. Başvuru şartları ise ilanın niteliklerine göre değişiklik gösteriyor. İlgili ilanların listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi ile İŞKUR platformu üzerinden erişime sunulmuştur. İşte SYDV başvuru şartları…

Huzurevleri Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Başvuruda Aranan Genel Şartlar

Başvuruda bulunmak isteyen adayların;

Türk vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum olmaması

Güvenlik açısından belirli suçlardan mahkum olmamış olması

Görevini yerine getirmesini engelleyebilecek bedensel ya da zihinsel bir rahatsızlığı bulunmaması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik hizmetini tamamlamış ya da ertelemiş olmaları gerekmektedir.

Huzurevleri Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Alım Yapılacak Kadrolar

Yaşlı ve Engelli Bakımı Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Muhasebe Görevlisi

Büro Görevlisi

Hizmet Elemanı

İlanlar ve Başvuru Detayları

Çorum Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Konya Meram Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Rize Çayeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Bolu Dörtdivan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Bolu Dörtdivan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (1)

Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlan bilgisi ve başvuru için:

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

İŞKUR Duyuru